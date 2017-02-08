ERDOĞAN: GERİ ADIM ATAN KARŞISINDA BENİ BULUR - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara sesleniyor.



İşte açıklamalarından satır başları:

Biliniz ki bu buluşmalar tüm dünyadan takip ediliyor. Türkiye’de işleyen bir demokrasi olduğunun en somut ispatı bu salonda sizlerle yaptığımız kucaklaşmadır.

Milletimiz 15 Temmuz gecesi canı pahasına istikbaline, istiklaline ve demokrasisine sahip çıkacağını göstermiştir. Demokrasi mücadelesi lafla olmaz. Sen yürürsen millet yürür arkandan. Lider taşın arkasına saklanırsa, millet dağın arkasına saklanır.

En modern silahların karşısına yüreğinde imanı ile dikilen Türk milleti o gece çok büyük bir zafer kazandı. Millet rejim tercihini yapmıştır. Artık böyle bir mesele yoktur. Rejim 1923'te atılan adımla yoluna devam ediyor. Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur.

Sorunlarımız var. Biz damdan düştük. Onun için hiçbir rejim hiçbir yönetim sistemi ülkeleri belirli bir kategoriye aşamaya getirmez. Cumhuriyet dönemimizin darbelerle krizlerle dolu olması mevcut sistemin mükemmeliyetinden kaynaklanmıyordu. Şimdi biz yönetim sistemini tartışıyor ve değiştiriyoruz. Meclis üzerine düşeni yapmıştır. Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele sizin önünüze gelecektir. Artık söz de karar da milletimizindir.

Ülkemizde bir kesim var ki gündeme gelen her konuda aynı tavrı gösteriyor. Bunların memlekete ve millete faydalı olacak hibir teklif, proje ortaya koydukları vaki değil. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, tünel yaparsın karşı çıkar. Hastane havalimanı yaparsın karşılar. Hakkari'de havalimanını bombaladılar. Sadra şifa olacak, ülkeyi büyütecek hiçbir adımın yanında bunlar yer almazlar. Tam tersine müzmin muhalifler gibi sürekli çarpıtma, yalan ve iftira ile meseleleri tersyüz etmeye çalışıyorlar. Anayasa değişikliğinde de taktikleri aynıydı.

Darbelerin, sıkıntıların, krizlerin sebebi olan mevcut sistemi göklere çıkarıyorlar. Değişikliği engellemek için mecliste yapmadık şey bırakmadılar. Tekme tokat.. her şeyi...

Anayasa değişikliği



Bu anayasa değişikliğini engellemek için Meclis'te sergilenmedik çirkinlik bırakmadılar. Şimdi aynı işi meydanlarda yapmaya çalışacakları anlaşılıyor. Halbuki milletimiz için bu yeni bir mesele değildir. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi krizini aşmak için atılan adım ülkemizi bu noktaya getirmiştir. Bu sistemin ne anlama geldiğini, birçok kimse ilk uygulaması olan 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimiyle anlayabilmiştir.



Sorunun şahsımdan değil sistemden kaynaklandığını kabul etmediğimiz müddetçe sorun çözülmeyecek. Siyasi hayatları birçok krizlerle geçen rahmetli Özal ve rahmetli Demirel'in nihai aşamada geldikleri yer, bugünküyle aynıdır. Aynı şekilde merhum Erbakan ile merhum Türkeş'in aynı görüşe sahip olduğunu biliyorum."



Ayrıntılar birazdan...