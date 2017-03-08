Erdoğan hapishane arkadaşını unutmadı

Sinop’un Erfelek İlçesinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şiir okuduğu için yattığı Cezaevi’nden mahpus arkadaşı olan Muzaffer Balcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tedavi gördüğü İstanbul Hospital hastanesinde ziyaret edildi.

Halksesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre, Sinop’lu Muzaffer Balcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cezaevinde tanışan ve o zamanlardan bu yana dostluğu süren biriydi. Geçen günlerde Sinop’un Erfelek ilçesinde kalp krizi geçiren Muzaffer Balcan, yakınları tarafından önce Sinop Atatürk devlet hastanesine oradan da Samsun’un Bafra İlçesinde özel bir hastaneye götürüldü. Burada kısa bir müddet tedavi gören ve vücudunun bir bölümüne felç inen Balcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle uçak ile İstanbul’a sevk edildi. Hala tedavisine burada devam edilen cezaevi arkadaşı Muzaffer Balcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yattığı hastanede ziyaret edilerek durumu hakkında bilgilendirildi.

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