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ERDOĞAN ''HAYIR'' ÇADIRINDA NELER KONUŞTU ?

Erdoğan ''Hayır'' çadırında neler konuştu ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında neler konuşulduğunu anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sarıyer'de uğradığı 'Hayır' çadırında neler konuşulduğunu Samsun'da katıldığı toplu açılış töreninde anlattı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

BU SABAH HAYIR ÇADIRINI ZİYARET ETTİM VE KONUŞTUM

18 maddelik anayasa madde için 180 yalan madde uyduranlar abakmayın. Bu sabah gelirken evet çadırının kurulduğu bir yere uğradım. Kendi semtimde. Yanında da hayır çadırı vardı. Bir de oraya uğradım. Hayır çadırındakilere "Niçin hayır diyorsunuz? Bana söyler misiniz?" dedim. "Biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz" dediler. "Şu anda çağdaş bir Türkiye yok mu? Neyiniz eksik" dedim. Yollarınız, okullarınız, köprüleriniz yok mu dedim. 14 sene önce bunlar var mıydı? Söylediği lafa bakın: Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne niye o ismi koydunuz. Dedim ki: Çok ayıp! Yavuz Sultan Selim Han, padişah olduğu zaman Osmanlı'nın toprağı 18 milyon kilometre kare. Böyle bir devleti aliyeyi Osmaniye'nin başında olan sultanın adını böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir? Ama olaya bakış mezhepçilik. "Siz alevilerle sünnileri ayırıyorsunuz" dediler. Kardeşlerim biz bu ülkede alevi sünni ayrımı yapmadık.

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