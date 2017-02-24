Erdoğan idam konusunda sandığı gösterdi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



İstanbul-İzmir üç saat sürecek. Ankara, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir hızlı tren hattı bölüm bölüm inşa ediliyor. Ankara-Manisa arası üç saatin altına düşüyor. Manisa'nın El Bab operasyonunda 3 gazisi var.

16 Nisan’da ne yapıyoruz? Yönetim sistemini değiştiriyoruz. Bizim rejimle mejimle işimiz yok. Rejim sorunu 1923’te bitti. Cumhurbaşkanlığı ve başbaklığı birleştiriyoruz. Güçlü bir yürütme organı oluşturuyoruz. Bunlar anlamaz. Bunlara, 5 tane koyun ver kaybedip gelirler.



Evet demek daha da daha da ileri demektir. Biz gelene kadar yüksek hızlı tren var mıydı, bizimle geldi. Evet demek yüksek hızlı tren, bölünmüş yolların artması, havalimanlarının artması demektir. Evet demek dünyanın en büyük havalimanına sahip olması demektir. İzmir’de havalimanı yoktu. Adnan Menderes Havalimanı’nı kim yaptı, biz yaptık. Gerçekleri göreceğiz. Bunlar medeniyet nedir anlamazlar.

Meclis ve yargının görevlerini yeniden tamamlıyoruz, bu kurumları güçlendiriyoruz. Meclis’in denetim gücünü artırıyoruz. Cumhuriyetimizi daha güçlü bir yönetimle taçlandırıyoruz. Biz size aşığız. Biz Ferhatız, siz Şirinsiniz. Dağları deldik tüneller yaptık. Üç senede Marmaray’dan 200 milyona yakın insan geçti. Avrasya tünelini de yaptık. Boğaz’a Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptık. Üstünden yüksek hızlı tren geçecek. Tüm bütun bunlar aziz millet için. Türk milletinin aleyhine olacak hiçbir işin içinde olmayız.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemizin ve milletimizin geleceği için istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer mevcut sistemle Türkiye'nin hedefine ulaşabileceğine, eskiden beri yaşadığı sorunları çözebileceğine inansaydık emin olun anayasa değişikliği konusunda en küçük bir adım atmazdık.

14 senedir görüyoruz. Biz damdan düştük. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Başbakanım, Merkez Bankası’na atama yapacağım. Çok kaliteli, vasıflı bir arkadaşımı getirmek istedim. Yapmadı, uygun değil dedi. İkinci bir teklif yaptım. Mehmet Şimşek’i teklif ettim. O zaman İngiltere’de. Bu da olmaz dedi. Ben böyle uygun gördüm, olmaz dedi. Bunun eşi başörtülü mü zannediyorsunuz da onaylamıyorsunuz dedim. Mehmet Bey’in eşi başörtülü değil hatta Amerikalı dedim.

Sayın Gül döneminde sıkıntı yaşamadım, aynı ekolden geldik. Biz aynı ekolden geldik, birbirimizi anlıyoruz. Bu ülke darbe, engelleme önünde adeta yaprak gibi savruldu.

Yeni yönetim sistemi ülkemizin ve milletimizin hayrınadır. Yeni sistemle geleceği çok güçlü bir şekilde taşıyacağız. 16 Nisan’da sandıkları evet ile patlatmak durumundayız. Türkiye’nin sorunlarını çözümü şahısların insiyatifine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz.



Mevcut sistem dünkü Türkiye’nin ihtiyaçlarını bile karşılamıyor. 10 yıldır tıkır tıkır yürüyor diyorlar. Bunun kerameti sistemden kaynaklanmıyor ki. Tek adam diyorsanız, tek adamcılık CHP’nin yapısında vardır. CHP’nin il başkanları o ilin valisiydi aynı zamanda. Terörle daha iyi mücadele edilebilsin diye bu sistemi istiyoruz. Biz ülkemiz daha kalkınsın, milletimiz daha zengin olsun diye istiyoruz. Bu ülke darbelerin, muhtıraların, krizlerin sancısını çekmesin diye bu sistemi istiyoruz.

Gençler 16 Nisan sizin gününüz. Çocuk çocuğa mı bırakacağız diyorlardı. Siz buna cevap vereceksiniz. Biz geldiğimizde seçilme yaşı 30'du, şimdi 18'e indiriyoruz. 16 Nisan parlamentonun kapısını size açma günüdür. 16 Nisan'ın akşamı Manisa'yı özellikle takip edeceğim.

AK Parti'nin, MHP'nin genel başkanlarına özellikle teşekkür ediyorum. Her iki partinin grubuna teşekkür ediyorum. Onlar parlamentoda görevini yaptı. Şimdi sıra millette, ben de milletime güveniyorum.

AK Parti, MHP, CHP ve hatta HDP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum; bu milli birlik seferberliğidir, gelin birleşelim bunu halledelim.

"İDAM İÇİN DE MİLLETE GİDERİZ"

İdam talebi parlamentoya gelecek. Parlamentodan geçtiği anda ben bunu onaylarım. Ayın 16'sı bunun bir cevabı olacak. Bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. İnşallah onun için de millete gideriz.