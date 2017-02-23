Erdoğan ile görüşmeden önce YPG'ye gitmiş !

Hafta başında Ankara'yı ziyaret eden ABD'li senatör McCain'in, Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'nin kuzeyine gittiği ortaya çıktı. Senatörün sözcüsü bölgede IŞİD'e karşı savaşan askerlerin ziyaret edildiğini söyledi ancak Amerikan medyası Kobani'de YPG liderleriyle görüşme gerçekleştiğini yazdı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in, hafta başında başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce Suriye'nin kuzeyine ziyarette bulunduğu açıklandı.

Arizona Senatörü McCain'in sözcüsü, senatörün Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) destek veren ABD askerleriyle görüştüğünü söyledi.

Sözcü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Senatör McCain bu hafta Suriye'nin kuzeyinde konuşlu ABD güçleri ile IŞİD karşıtı operasyonları ve Rakka'nın alınmasına ilişkin operasyonları görüşmek için Suriye'nin kuzeyine seyahat etti.

Senatör McCain'in ziyareti, Irak ve Suriye'deki dinamik durumu değerlendirmek açısından önemli bir fırsattı. Başkan Trump, ABD'nin IŞİD'i yenme strateji ve planlarını haklı olarak gözden geçirme talimatı verdi. Senatör McCain, IŞİD'i kalıcı bir yenilgiye uğratma konusundaki yaklaşımlarımızı en uygun bir duruma getirme konusunda yönetim ve askeri liderlerle çalışmayı dört gözle beklemektedir."



Ancak Amerikan medyasında ziyaretin bir başka ayağına dikkat çekiliyor. Wall Street Journal gazetesi, McCain'in 2015 yılında IŞİD'den kurtarılan Kobani'ye gittiğini ve orada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG liderleriyle görüştüğünü yazdı.

ABD Savunma Bakanlığı-Pentagon verilerine göre, Rakka operasyonunda 500 kadar Amerikan askeri bulunuyor.