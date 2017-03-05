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ERDOĞAN İLE İSRAİL LİDERİ AYNI GÜNDE RUSYA'YA GİDİYOR

Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu 9 Mart'ta Rusya'ya gidiyor...

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Mart'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini açıkladı. Bu tarihte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Moskova'da olacak.

Netanyahu, “Perşembe günü Moskova’da Putin ile görüşeceğim. Görüşmelerin ana gündeminde Suriye’deki durum ve çözüm çabaları olacak” dedi.

Putin ile yapacağı görüşmede İran’ın Suriye’deki varlığını güçlendirme girişimlerinden duyulan rahatsızlığı gündeme getireceğini ifade eden İsrail Başbakanı, Rus lider ile ortak anlayış oluşturmayı umduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla üçlü bir zirve planlanmadığını söyledi. Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte, Putin’in 9 Mart’ta Netanyahu ile 10 Mart’ta ise Erdoğan’la görüşmeyi planladığını ifade etti.

Erdoğan ve Putin, Rusya’da Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Konsey, Türk F16’larının Kasım 2015’te bir Rus jetini düşürmesi ardından ilk kez toplanacak.

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