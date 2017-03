ERDOĞAN: İPTAL EDİLMESİ İÇİN TALİMATI VERDİM - CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, 'Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun. Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılıyor.

''Avrupa'da vatyandaşlarımızı atlarıyla itleriyle kinleriyle nefretleriyle saldıranlara karşı bedel ödüyoruz. Bugün Hollanda'da seçim var. Atların, itlerin sahiplerinin ne yapılacağı ortaya çıkacak. Bunların, medenilikle alakası yok . Bunların, modern dünyayla alakası yok. Bunlar, Bosna Hersek'te Srebrenitsa katliamında 8 bini aşkın Bosnalı Müslümanı katledenlerdir. Bunların biz cibiliyetini biliriz. Ama bunlar ne yazık ki hala medeni olamamışlar insanlıktan nasibini alamamışlar. O akşam düşünün Türkiye'nin bir bayan bakanı oraya geliyor kendi konsolosluğuna gelerek vatandaşlarıyla buluşacak. bunun herhangi bir izne tabi diye bir şey yok. Kendileri İngiltere'ye gidip seçim kampanyası yapıyorlar bunlar.

Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun. Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil.

16 Nisan halk oylaması için adeta tüm Avrupa 'Hayır' seferberliğine çıktı. Gazeteleri Türkçe 'Hayır' manşetleriyle çıkıyor, 'Diktatör Erdoğan'a hayır.' Bunun benim şahsımla alakası yok ki. Türkiye'de bu bir sistem oylaması, bir sistemin değişikliği. Tayyip'le, Erdoğan'la ne alakası var?

Polislerine vur emri dahi vermiştler. Karşınızda bir kadın bakan yanında yine çoğunluğu kadın olan 3-5 kişilik ekibi birkaç kişi koruması silahları da yok. Bunun için OHAL ilan edilir mi polise vur emri verilir mi? Sadece Almanya'ya verdiğim terörist listesi 4 bin 500'dür.



Bizim Almanya'ya Avusturya'ya Hollanda'ya Belçika'ya Fransa'ya bir düşmanlığımız yok. Diğer Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız kesinlikle yok. Biz AB'ye üyelik için ilk başvuran ülkelerden biriyiz. Avrupa'ya karşı herhangi bir olumsuz düşüncemiz olmadığını gösterdik. Kıta ile ilgisi olmayan her coğrafyadan ülkeye vize serbestisi sağladıkları halde Türkiye'ye kapıları kapatmaya çalışmaları kendi ayıbıdır. Bize alenen saldırmaya başladılar. Avrupa, kendi korkularının içinde boğulmaya doğru gidiyor. Türk korkusu aldı başını gidiyor, İslam korkusu aldı başını gidiyor. Hiçbir şeyleri kalmadığı için hayata tutunabilmek uğruna, kendilerine sığınan mültecilerden bile korkuyorlar, kendilerinden olmayan her şeyden korkuyorlar, kendilerinden olmayan her şeye düşman kesiliyorlar.

Ülkemize karşı olan tutumlarıyla AB'nin de içini boşalttılar. İşte İngiltere, AB'den ayrılıyor mu Brexit denilen olayla yaptı referandumunu ve ayrılma kararını verdi. Bundan sonra artık ne AB'nin ne de herhangi bir Avrupa ülkesinin kimseye demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk dersi verme hakkı kalmamıştır. Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor.

Hadi Avrupalıları anladık da bizim ana muhalefet partisine ne oluyor? Anayasa değişikliğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan hususları sanki öyleymiş gibi anlatıyorlar. Bu şekilde milletimizin kafasını bulandırarak, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyorlar. Halbuki 16 Nisan'da milletimizin oylayacağı anayasa değişikliği, topu topu 18 madde. Ana muhalefetin başındaki zat, açıp bu 18 maddeyi okuma zahmetine dahi katlanmamış.''