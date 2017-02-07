Erdoğan: "İstihdam seferberliğini başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada istihdam seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile işadamı Abdülkadir Konukoğlu arasındaki diyaloglar işadamlarını gülümsetti. Erdoğan, "Benim Abdulkadir Konukoğlu kardeşim bu kapıyı açtığı zaman, herhalde ardından Sabancı da Kale grubu da gelecektir yani. Tabi Koç grubu burada boş durmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Bugün burada TOBB'un tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bugün başlattığımız istihdam seferberliğine birliğimizin tüm üyelerini, tüm illerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet ediyorum.

KONUKOĞLU KARDEŞİM BU KAPIYI AÇTIĞI ZAMAN...

(İşadamı Abdülkadir Konukoğlu'na dönerek) Mesela Konukoğlu bu seferberlikte alabilir. Coştun yine deli gönül diyeceksin. Başkan (TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu) diyor ki, Konukoğlu diyor rakam vermedi diyor. (Hisarcıklıoğlu'nu kastederek) Buyur, en az yüzde 5 diyor. Şu anda Konukoğlu grubunda kaç kişi çalışıyor? Yani 20 bin kabul etmiş olsak… Hesap kolay olsun diye söylüyorum, yani 20 bin olsa bin yapar. İnanın şu anda bu işin öyle bir bereketi var ki… Benim Abdulkadir Konukoğlu kardeşim bu kapıyı açtığı zaman, herhalde ardından Sabancı da Kale grubu da gelecektir yani. Zeynep hanım da orada hesapları yapıyor herhalde şu anda. Kaç kişi alacağız diye hesabını yapıyor. Tabi Koç grubu burada boş durmayacaktır. Bu seferberliği lütfen patronlara iletin.

İSTİHDAM ŞAMPİYONLARINA ÖDÜL

Rıfat beyin de (TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu) ifade ettiği gibi, yıl sonunda her ilin istihdam şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz. Valilerimize tekrar çağrı yapıyor, talimatımı veriyorum. İstihdam seferberliğine şehirlerimizin tamamı da katılacaktır. Burada Başbakanımızla birlikte bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Belediyelerimizin de bu istihdamda bu istihdamda yer almasının çok çok önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Koordinasyonu da hükümetimiz valilerimiz aracılığıyla yapacaktır.

“FİNANS SEKTÖRÜNÜN PATRONLARINI İNSAFA DAVET EDİYORUM”

Ben son noktada bir konuyu söyleyeceğim. O da şu, Başbakanımız ve ekonomiyle ilgili bakanlarımız burada. Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Zira girişimci atacağı adımları neyle atacak? Alacağı düşük faizli krediyle yapacak. Fakat kalkıp Merkez Bankası’nın ilan ettiği faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yönelirsen, yüzde 15-16-17 ile bu ülkede biz bir yere varamayız. Finans sektörünün patronlarını özellikle insafa davet ediyorum. Başta tabi kamu bankaları olmak üzere. Ve bunu kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz. Çünkü enflasyon için bazıları farklı yorumluyor. Yok domates, patates, hıyar fiyatları artmış… Hepsi hikaye. Hepsinin dayandığı yer faizdir, faiz. Ve enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Bunu böyle biliniz. Güvendiğimiz inandığımız bir çok mahfil burada aynı yanlışı işliyor."