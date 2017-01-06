Erdoğan: İzmir'de çok büyük felaketin önüne geçilmiştir

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''(İzmir'deki saldırı) Ele geçirilen silahlar bombalar roketler teröristlerin oraya çok büyük bir katliam için geldiğini gösteriyor. Emniyet teşkilatımızın aldığı sıkı güvenlik önlemleri sayesinde büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Türkiye'nin üzerine salınan katil sürüleri aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar. Bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Bunca masumun canını yakanlar şunu unutmayın yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun.

Türkiye bu musibetin üstesinden mutlaka gelecektir. Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan onu etkisiz hale getirirken şehadete koşan polisimizi de gördünüz değil mi? Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 79 milyon hatta 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemir'ler var.

İDAM CEZASI TARTIŞMASI



Parlamentodan geçip bana geldiği zaman ben bunu onaylarım. Bir katili affetmek devletin hakkı değildir. Ancak maktulün varislerin hakkıdır affederse onlar affeder.

''İNLERİNE GİRDİK, TEPELİYORUZ TEPELEMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ''

Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı bir yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Şehitlerimiz var canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik tepeliyoruz tepelemeye de devam edeceğiz.''

Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, aynı şekilde Güneydoğu'da nerede PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler."

FIRAT KALKANI HAREKATI



Düne kadar bize niye DEAŞ'la mücadele etmiyorsunuz diyenler bugün daha fazla ileri gitmeyin diyor. Bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz. O toprakların sahibi bizim Arap Kürt kardeşlerimizdir. Aynı oyun Irak'ta sergileniyor orada da bir Pers milliyetçiliği var. Irkçılığa bizim dinimizde yer yok. Allah katında en yüce olanı Allah'a en yakın olanı. El Bab'ı da Münbiç'i de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız. Müttefik dediğimiz ülkeler bu süreçte bize destek verirse dost olduklarını anlarız vermezlerse kendi imkanlarımızla yola devam ederiz.''

Türkiye'yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz, DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek bir unsurdu, niye mücadele etmiyorsunuz Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız.''

Şehir hastaneleri kuralım demiştim 14 yıl önce. Şimdi Şanlıurfa'nı merklezinde inşalalh bin 700 yataklı bir şehir hastanesine başlıyoruz. İhalesi yapıldı inşaatı başlıyor öyle zannediyorum 2 ila 3 yıl içerisinde biter. Biz sizi seviyoruz Allah için seviyoruz biz bu milletin dertlisiyiz laf ola beri gele değil iş ola hizmete gele bunu yapıyoruz.''