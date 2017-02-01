ERDOĞAN KARARSIZLAR İÇİN SAHAYA İNİYOR

Erdoğan kararsızlar için sahaya iniyor

AK Parti'nin referandum kampanyası şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingleriyle kararsızların ''evet'' diyeceği öngörülüyor.

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Nisan ayında yapılması kesinleşen halk oylaması öncesinde AK Parti, kampanyasını şekillendirmeye başlıyor. Bu kapsamda parti bünyesinde oluşturulan strateji ekibinin mutfak çalışması sürerken, değişik anket şirketlerine yaptırılan kamuoyu araştırmaları analiz ediliyor. Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; İlk değerlendirmelerde kadınlar, gençler ile Doğu ve Güneydoğu'ya özel kampanya yapılmasının "Evet" oylarına olumlu katkı yapacağı vurgulandı. Kadınlar, gençler ile Doğu'daki seçmenlerin diğer toplum kesimlerine oranla Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili kafasında daha fazla soru işareti bulunduğu ifade edilirken, kamuoyu araştırmalarının da bunu doğruladığı kaydedildi.

ERDOĞAN'IN YURT GEZİLERİ

AK Parti, 7 Haziran'da yapılan seçimlerde yüzde 40 oy almıştı. Bu seçimin ardından hükümetçıkmaması üzerine yaklaşık 5 ay sonra yenilenen seçimde AK Parti'nin oyu yüzde 49'a çıkmıştı. AK Parti'ye 1 Kasım'da geri dönen seçmenin bir kısmının Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin tereddütleri bulunduğu tespiti yapılırken, tabandaki kararsızlara yönelik anket çalışması yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk oylamasına kadar yapacağı yurt gezilerinde kararsız seçmenin "Evet" oyu kullanacak biçimde ikna edileceği düşünülüyor.

YÜZ YÜZE ÇALIŞMA

AK Parti teşkilatlarının tabana hâkim olduğu, yüz yüze çalışmalarla tereddütlerin giderileceği belirtiliyor. Tereddüt yaşayan kararsız seçmenin "Erdoğan'dan sonra gelecek Cumhurbaşkanı'nın mevcut yetkileri nasıl kullanacak?" sorusunu yönelttiği ifade ediliyor.

Habertürk
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