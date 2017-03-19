Erdoğan: Karşılığını göreceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı'nın programında konuştu. Daily Sabah'ın Avrupa Parlamentosu'na sokulmak istenmemesini eleştiren Erdoğan "Bunun karşılığını göreceksiniz" dedi. İşte konuşmasına Adıyaman'daki depreme ilişkin açıklamalarla başlayan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ADIYAMAN'DAKİ DEPREM...

"Adıyaman Samsat'ta 3.6'yı bulan sarsıntılarla ilgili geçmiş olsun diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Adıyamanlı kardeşlerime ve milletime geçmiş olsun diyerek tespit çalışmalarının başladığını da bildirmek istiyorum."

40 YIL SİNSİCE KURULAN PLANLAR İŞTE BÖYLE BOŞA ÇIKAR

Bu ocaktan çıkan hiçbir genç hiçbir zaman ekmeğini yediği vatanına kurşun sıkmadı. O sözde altın nesil safsatalarıyla ihanet edenlerden olmadı. Takiye yaparak milleti kandıracaklarını zannedenlerin durumu ortada. İşte 40 yıl boyunca sinsice kurulan planların hepsi işte böyle bir gecede boşa çıkar. Gücümüz var, güçlüyüz. Orduyu, polisi yargıyı ele geçirdik. Öyleyse biz yaparız diyenler. Bir gecede evet o ilahi tokadı yiyerek milletimizin o duruşuyla bozguna uğramıştır.

DİN SAMİMİYETTİR

Peygamberimizin bir hadis-i şerifini özellikle ibret olması bakımından burada sizlerle paylaşmak isterim. "Din samimiyettir(3 defa)" Sahabeden bazıları "Din kime karşı samimi olmaktır ya Resulallah?" diye sorunca efendimiz (S.A.V) "Allah'a, kitaba, rasulune, müslümanların önderlerine ve btütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır" buyuruyor.

O GÜNLERİ UNUTMADIK

Bu ülkede ne bedellerin ödendiğini çok iyi biliyorsunuz. utanç günlerini unutmadık. Unutmayacağız. özgürlüklerin raga kaldırıldığı o dönemleri hep hatırlayacağız.

IMF'YE BORCU SIFIRLADIK

IMF ile görüşürken siz Türkiye'yi mi yöneteceksiniz, parayı mı? diye sorduk. Türkiye'yi yönetecekseniz kusura bakmayın biz yönetiyoruz dedik. 23,5 milyar dolar IMF borcumuzu sıfırladık. Bitti. Ondan sonra onlar bizden borç istedi. "5 milyar dolar bize borç verir misiniz?" dediler. "Veririz" dedik. Bu noktaya geldi. Tüm mesele azimdir inançtır. Tabi ki işini de bilmektir. Karşımızda esnafın sifrahsız çalıştığı. Memurunun maaşını ödeyemeyen bir Türkiye... Eğitim sistemi çökmüş, sağlık sistemi gitmiş. Adalet sistemi alarm veren bir Türkiye. Ülkemizi işte bu vahim tablodan kurtararak Allah'a hamdolsun bu günlere geldik. Reformları hayata geçirdik. Vatandaşına tepeden bakan bir anlayış yerine ona hizmetkar olan bir anlayışı hakim kıldık.

16 NİSAN KIRILMA GÜNÜ

16 Nisan aynı zamanda bir kırılma günü. Onlar HAYIR dediğine göre doğru yoldayız. Onlarda yalan bol. Barolar Birliği Başkanı orada konuşuyor. Bakan arkadaşlarım konuşturulmuyor. Demek ki istikamet üzereyiz ya. Kandil'deki ne diyor? "HAYIR" diyin diyor. Bunlar bunu söylerken HAYIR denir mi ya? Bunlarla beraber hareket etmek olur mu?

DAILY SABAH'I AP'YE SOKMAK İSTEMİYORLAR

Şimdi bunlar açık konuşacağım. Daily Sabah'ı Avrupa Parlamentosuna sokmak istemiyorlar. Şimdi siz Daily Sabah'ı oraya sokmak istemiyorsanız bizim yerli ve milli bir gazetemizi.. Bunun karşılığını göreceksiniz.

MASKELİ BALO SONA ERDİ

Yalan üstüne yalan söylüyorlar. Bu yalanlardan biz bıktık. Avrupa'da yaşananlar yeni bir safhaya geçildiğini gösteriyor. Maskeli balo sona erdi. 16 Nisan'da sadece yönetim sisteminin değil istedikleri gibi kullandıkları düzenin yıkılmak üzere olduğunu çok iyi biliyorlar. İkide bir tek adam tek adam. Gazi Mustafa Kemal'e hakaret ediyorsunuz ya! Gazi İnönü ile anlaşamadı mı? Anlaşamadı. İstifasını istedi mi? İstedi. Bunu anlatın. Arkasından İnönü geldi. Yine aynı. O da anlaşamadı. O süreç de işte bize kadar geldi. Merhum Demirel, Özal, Erbakan, Türkeş bu konudan rahatsız. Muhsin Yazıcıoğlu hepsi rahatsız. Niye? bunu damdan düşen bilir. Düşmeyen bilmez. Kimse bize Amerika şöyle, Latin Amerika böyle demesin. Biz Türk Tipi bir Cumhurbaşkanlığı sistemiyle geliyoruz.

ŞUURLU BİR ŞEY SÖYLEYİNCE HOPLUYORLAR

Şimdi bizi Hollanda'da sayımızı azaltmakla tehdit ediyorlar. O zaman ben de Hollanda'daki kardeşlerimize diyorum ki bak ben Türkiye'de 3 çocuk diyorum. Siz 5 çocuk yapın. Bunlar tabi rahatsız oldular. Bunlara şuurlu bir şey söyleyin hopluyorlar.

BAŞTA MERKEL! SEN DE NAZİ UYGULAMASI YAPIYORSUN

Bunlar ellerinden gelse gaz odalarını kuracak yeniden. Biz Srebrenitsa'yı unutabilir miyiz? Nazi deyince rahatsız oluyorlar. Hemen ortakları ona sahip çıkıyor. Başta Merkel. Sen de şuanda Nazi uygulaması yapıyorsun. Kime? Almanya'daki kardeşlerime de vekillere de. Terör dosyalarını eline verdik. Netice bekliyoruz dedik. Neticeyi vermedi. Bizzat kendisi teyit etti. Ama netice vermedi. Bu dürüstllük mü? Adalet, siayset anlayışına sığar mı?

TERÖR AJANINI İSTEDİ BİZ DE DEDİK Kİ

Konsoloslukta yakalanan bir terör ajanını benden istedi. Biz de ne dedik? "Bizde yargı var". Ve tabi çıktı mahkemeye ne oldu? Tutuklandı.

Bize aba altından sopa göstermeye kalkanlara diyorum ki o günler artık geride kaldı. İnanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Biz hasta adam yakıştırması yapıldığında bile teslim olmamış Çanakkale'de destan yazmış bir milletin evlatlarıyız. Kurtuluş savaşında bu vatanı bizlere çok görenlerin hevesini kursağında bırakmış bir milletin evladıyız. 15 Temmuz'da bu değerlerinden sapmadığını gösteren böyle bir milleti kim dize getirebilir? Biz milletimize, özellikle de gençlerimize güveniyoruz. Şimdi gençler 16 Nisan'da asıl gün sizindir. Bu çok önemli.

BOŞA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İnşaAllah 16 Nisan'da sizlerin desteği ve milletimizin teveccühü ile ülkemizin yeni bir döneme girmesini sağlayacağız. Özellikle saygıdeğer milletimden sevgili genç kardeşlerimden şurada kalan kısa sürede kapı kapı dolaşarak ulaşabilecekleri her yere ulaşarak gayret göstermelerini temenni ediyorum.