Erdoğan kaymakamlara seslendi

Kaymakamlar Toplantısı'nda kaymakamlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tayyip Erdoğan için el, göz, kulak, ayak sizsiniz. Başbakanımız için sizsiniz. siz varsanız elimiz ayağımız gözümüz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdareciler Günü nedeniyle CumhurbaşkanlığıSarayı’nda düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı ve Öğle Yemeği’nde konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği şu kritik dönemde idarecilerimizin çabası ve basireti belirleyici bir role sahiptir.

Türkiye içeride ve dışarıda çok büyük bir saldırı altındadır. Bu saldırı zayıf bir ülke olmaktan kaynaklanmıyor. Güçlü ve güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar yapılıyor.

Bugün 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. Başlangıçta kısa süreli hesaplanan bu durum zamanla daha köklü tedbirleri gerekli kılmıştır.

Bu insanlar arasında ülkemize de ciddi katkı sağlayacak olanlar var. İçişleri Bakanlığımız bu tür kişilere aileleriyle birlikte vatandaşlık vermek üzere bir çalışma yürütüyor.

Asıl çözüm Suriye ve Irak’ın yeniden ve huzura ve istikrar kavuşması olduğu açıktır.

Düne kadar DEAŞ’la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün nerdeyse DEAŞ’ı himaye altına almasını ibretle izliyoruz.

Açık konuşmak lazım Türkiye’nin karşısında isimleri farklı harflerden oluşuyor, söylemleri farklı olsa da aslında aynı örgüt var. Biz bunların topuna birden terör örgütü, mensuplarına da terörist diyoruz.

Maruz kaldığımız saldırılar göstertiyor ki FETÖ, DEAŞ, bölücü örgüt ve DHKP-Carasında bizim açımızdan fark yoktur.

Hepsi de gözünü kan bürümüş zihinleri ve bedenlerini kiraya vermiş bir katiller güruhudur.

"YAŞADIĞIMIZ DÖNEM OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEM"

Dostluk müttefiklik iyi ilişkiler dayanışma gibi hususlar ancak siz güçlüyseniz bir karşılık buluyor. Ülke olarak hükümet olarak güçlü olmalıyız.

Yaşadığımız dönem rutin bir dönem değil olağanüstü bir dönemdir.

Çalışmalarımızı da bu olağanüstü hale mütenasip bir şekilde yürütmek zorundayız. Hiçbir terör örgütüne karşı müsamaha göstermeyeceğiz.

Emriniz altındaki muhtarlarla çok iyi diyalog kurup onlarla çok hassas bir çalışma yürütmelisiniz. Muhtarları asla ihmal etmeyin. Muhtarlar sizin için adeta birer uçbeyi gibidir. Onları yanınıza aldığınızda çok şey değişebilir.

Hani milli seferberlik diyorum ya bu çağrımın en başta gelen muhatapları sizlersiniz. Sizler bu milli seferberliğin en önemli planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak arazidesiniz.

Yaşadığımız tecrübeler hem terörle mücadele etmeyi hem yatırım yapmayı hem de hedeflerimizden kopmamayı öğretti.

Burada vali yardımcılarımıza kaymakam kardeşlerimize bir tavsiyede bulunacağım. Kış mevsimindeyiz. Kömür ihtiyacı olan mı var. Sizler şoförün yanına oturmalısınız, kömürü bizzat götürüp teslim etmelisiniz.

İşte bu kaymakam unutulmaz. Ve bu dalga dalga o ilçede yansır. Herkes der ki ,"bizim böyle bir kaymakamımız vardı. Ummadığımız anda kapımızı çalar ihtiyacımızı sorar getirir bize teslim ederdi."

Bir vatandaşım kendini sahipsiz hissederse diğer konularda çok başarılı olsanız bile benim nezdimde ağzınızla kuş tutsanız önemi yoktur

"TAYYİP ERDOĞAN İÇİN GÖZ, KULAK SİZSİNİZ"

Tayyip Erdoğan için el, göz, kulak, ayak sizsiniz. Başbakanımız için sizsiniz, siz varsanız elimiz ayağımız gözümüz var.

Kollarını sıvayıp işe girişen her idareci benim yol arkadaşımdır.