Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

IMF'YE İNCE AYAR!

Geçmişte koalisyonlar ve zayıf hükümetlerin ülkemizde nelere mal olduğunu biliyoruz.Bu iş damdan düşenlerin işidir. Damdan düşmeyenler bu işi bilmez. Ana muhalefetin başındaki zat, bakıyorsunuz aman Ya Rabbi akşam başka sabah başka konuşuyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu kavgalar çıkmasın diye biz Başbakan ve Cumhurbaşkanını birleştiriyoruz. Bunu dahi anlamaktan aciz olanlar bu ülkeye hizmet verebilir mi? Dikili ağaçları yok! 8 ay memurunu maaş ödeyemeyen bir devlet vardı. Biz geldik maaşları takır takır ödemeye başladık. Hani One Minute dedim ya! O Davos'ta IMF'nin başkanı dedim ki: Siz bizi siyaseten idare etmeyeceksiniz. Bunu kafanızdan silin. Verdiğiniz borcu taksit taksit alacaksınız. Siz sadece ona bakın. Türkiye'yi idare edemessiniz, Türkiye'nin Başbakanı benim, siz değilsiniz. 2013'te bütün borcu ödedik. Sonra onlar bizden borç istedi. Dedik, 5 milyar dolar verebiliriz. Baktılar Türkiye bizi borçlandıracak, vazgeçtiler. Biz dik duracağız. Bunlar Türkiye'yi nasıl bir boyunduruk altına almışlardı. Bütün bu pislikleri biz temizlemek zorunda kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün pislikleri biz temizledik"

"BİZ KANUNİ'NİN TORUNLARIYIZ"

Ana muhalefetin başındaki zatın SGK genel başkanı olduğu zamanı biliyoruz. Biz butün hastaneleri birleştirdik. Kararı verdik, adımı attık. Şu anda memur işçi ayrımı var mı? İsteyen istediği hastaneye gidiyor mu? Hatta özel hastanelere gidiyor mu? Bu da yetmez, benim bir aşkım var. Sağlık Bakanıma dedim ki Şehir Hastaneleri kuracağız. Biz Kanuni'lerin torunlarıyız. Şehir hastaneleri kuralım ki dünyanın dertlileri buraya gelsin. Koskoca İstanbul'un Çapa'sında, Cerrahpaşa'sında sokaklarda sedyelerde hastalar taşınırdı. İnşallah Antalya'mızda da bir şehir hastanesi olacak. Eğer 1991'den bu yana bu yeni sistem olsaydı şu anda bulunduğumuz yerin iki kat üstünde olacaktık.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLACAK"

16 Nisan onlar için kabus günüdür. İstikrar ve güven ortamını garanti altına alacak Cumhrubaşkanlığı Sİstemi ile Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak. 16 Nisan düğün, bayram günüdür. Antalya alın teriyle kazanan bir şehirdir. Benim bacılarımın tarlalarda seralarda nasıl çile çektiğini iyi bilirim. Antalya'nın istikrarı ve güveni sağlayacak olan anayasa değişikliğine dört elle sarılacağını biliyorum.

"KILIÇDAROĞLU, SEN GAZİ MUSTAFA KEMAL'E NEDEN İHANET EDİYORSUN?"

Yeni sistemle birlikte başarısız liderlerin koltuklarını koruma şansı kalmıyor. Sıkıntı oradan geliyor. Siyasi parti ve bürokrasilerde yenilenmenin önü sürekli açık oluyor yeni sistemde. 18-25 yaş arasındaki gençlere seçilme imkanı verilmesi bu değişimi daha da hızlandıracak. Ama bu ana muhalefeti niye rahatsız ediyor. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti gençlere emanet etmemiş miydi? Sayın Kılıçdaroğlu sen Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başında değil misin? O zaman Gazi Mustafa Kemal'e neden ihanet ediyorsun? Bak şimdi ters düştün. Türkiyemizin geleceğini biz gençlerimize emanet ediyoruz. Bu sistemle vaseyet odakların gücü kırılıyor.

"RAHATLADIN MI KILIÇDAROĞLU?"

Sandıkta milletin yarısından fazla oyu almayı hedefleyen bir Cumhurbaşkanı halkı mümkün olan en fazla şekilde kucaklamak mecburiyetindedir. Ben sizleri yaradandan ötürü seviyorum. Seçilen Cumhurbaşkanı da millete verdiği taahhütleri yerine getirmek için Meclis'te kendi partisinin yanında tüm milletvekilleriyle müsbet ilişkiler kurmak isteyecektir. Cumhurbaşkanı, Anayasa ve yasalarla sınırlı bir haraket alanına sahip. Şu anda ben Cumhurbaşkanı olarak çok daha rahatım. Ama yeni sistemde öyle olmayacak. Yeni sistemde sorgulanabilecek. Sorgulandığın sürece daha ideal bir çalışma ortaya koyarsın. Suç işlemesi halinde Cumhurbaşkanı yargılanmak üzere Meclis tarafından Yüce Divan'a dahi gönderilebiliyor. Kamuoyu Cumhurbaşkanının izlediği siyaseti yakından takip edecek. Seçimlerde de millet doğrudan doğruya hesap soracaktır. Öyleyse hesap veren bir Cumhurbaşkanı için EVET'mi? Rahatladın mı Kılıçdaroğlu? Bak 7 kez seçim kaybettin ama hala oradasın. Ama burada duramazsın! Kaybettin mi gönderirler!

"KILIÇDAROĞLU SEN YALAN MAKİNESİSİN!"

Devletin gelirlerinden yatırımlara daha çok pay ayrılabilecek. Daha delinecek çok dağlarımız var. Dağları dele dele geliyor muyuz? Kardeşlerim bizden öncekiler dağ, mağ delemediler ama biz Evelallah Cumhuriyet tarihinde açılmış tünellerden daha fazlasını açtık. Biz aşığız aşık, biz Ferhat gibi aşığız. Şimdi dozerleri çalıştırıyoruz, çoğu gitti azı kaldı. Bu hayırcılar varya bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hayır demişti, Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne, Marmaray'a hayır dediler. Ey Kılıçdaroğlu, sen yalan makinesisin. Lokantalar kapanacak diyor. Yalanı bunun kadar güzel konuşan yok.