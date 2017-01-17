ERDOĞAN: KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK - CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Kırgızistan'da düşen kargo uçağı sebebiyle hayatını kaybeden 37 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Kırgız halkına yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülerimi iletiyorum.

Ortaköy'de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerimizin başarılı bir operasyonla yakalandı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması bu güvenlik anlayışının tezahürüdür. Tüm güvenlik ve istihbarat birimlerini tebrik ediyorum.



241 milyon liralık bir yatırımla, ülkemize kazandırılan bu tesislerin faaliyeti geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.



Geçtiğimiz 14 yılda Sosyal Güvenlik konusunda çok geliştik. Devletin sosyal güvenlik kurumlarına katkısı ülkemizde de var. Ama artık mali açıdan şeffaf bir sosyal güvenlik sistemine de sahibiz. Bu sayede kurumlarımız yatırım yapıyor. Hizmetin kalitesini artırmanın yollarını arayabiliyoruz. Vatandaş devletine ulaştırmak için dere tepe koşturmuyor. Devlet hizmeti götürüyor. Vatandaşlarımız işyerinden, evinden işlerini takip edebiliyor. Buralara kolay gelmedik. Bu çağı yakalamanın bir mücadelesidir. Aylar süren işlemler bugün saatlere sığdırılmış durumda. Kafanızdaki soruları Alo 170 hattını arayarak çözebiliyorsunuz. Sosyal güvenlik en yoğun kullanılan alanların başında geliyor. Emekli maaşlarında da tarihi artışlara imza attık. Asgari ücret 2002'de 184 liraydı bugün bin 404 lira.



Mağdur durumda olan vatandaşlarımıza da sahip çıktık. Engelli aileler 24 liradan 500 liraya, öğrenci kredisini 45 liradan 425 liraya çıkardık. Aynı dönemde SSK işçi emeklisi maaşı 257 liraydı bugün bin 402 lira. Dünkü Türkiye'de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti. Bugün sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan kimse yok. İmkanı olan kendi primini ödüyor, imkanı olmayanın yanında da devlet var. Anayasa'daki o cümleyle değil icraat ile vatandaşımızın yanındayız. Ülkemizdeki 3 milyonun üzerindeki sığınmacının da temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Batı gayri safi milli hasılası olduğu halde mültecileri almıyor. Ama Türkiye'yi takdir ediyorlar. Aylan bebeğin resmini kapak yapabiliyorlar ama icraat yok. Biz her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.



Milletimiz ülkesine sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele yoktur. 2023 hedeflerine ulaşarak yeni Türkiye'yi inşaa edeceğiz. Ülkemizde uygulanan Genel Sağlık Sigortası, belki de dünyadaki tek örnektir. Bunu Amerika uygulamaya kalktı ve başaramadı. Genel sağlık Sigortası'nı getirdiğimizde birileri ısrarla "Batarsınız" dediler. Ama yılbaşı itibariyle 5 yıl geride kaldı. Sistem tıkır tıkır işliyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. O anlayışımızın en somut tezahürlerimizden biri olan bu uygulamayı görmek için dünyanın her yerinden heyetler geliyor. Sultanahmet'te cuma namazı kıldık. Amerikalı turist bir grup arkada duruyor. Hepsi işaret ediyorlar. "Siz bu genel sağlık sigortasını nasıl hallettiniz? Obama sizin arkadaşınız, söyleyin Amerika'da bu işi halletsin" dediler. Ama olmadı, yapamadılar. Biz bu işi STK'lar ve halkımızla başardık. Sağlık reformu ile bu alandaki sıkıntıları da çözdük. 14 yıl önce her sosyal güvenlik kurumunun ayrı hastanesi vardı. Evinizin yanında SSK hastanesi varsa siz memursanız gidemiyordunuz. Bunu kendim de yaşadım. Trafik kazası geçirdim. Hastaneye götürdüler. Devlet hastanesine götürdüler, ben de sigortalıyım. Hayal meyal hatırlıyorum, "Sigortalı mı memur mu?" diye soruyorlardı. Sigortalı olduğumu söyleyince "Kabul edemeyiz" dediler. Hemen beni sigorta hastanesine gönderdiler. Böyle garip bir uygulamaydı. Bütçesini devletten alan kuruluşlar bunlar. Biz hepsini birleştirdik. Üniversite, devlet ve özel hastane dışında bir ayrım kalmadı. Vatandaşlar bu hastanelerin hepsinden hizmet alabiliyor. Hastane kapısına kim gelirse gelsin kabul edilecek. Vatandaşlarımıza muayene olacağı doktoru seçme gibi imkanlar sunduk. Eskiden ilaç almak bile dertti. Bunları hep yaşadık. Herkes ilacını dilediği eczaneden alabiliyor. Gençler eski Türkiye'yi bilmedikleri için bu anlattıklarımı kavramakta zorluk çekebiliyorlar. Geleceğe farklı bakıyoruz. Tüm bu tesisler eksikliklerin giderilmesi için. Yozgat'ta şehir hastanesi açtık. "Öyle hastaneler açacağız ki vatandaşım 'Devletten Allah razı olsun' desinler" dedik. Sağlam girilen hastaneden hasta çıktığımız dönemler oldu.

