Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti

IKBY Başkanı Mesut Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Saat 15.30'da özel uçağıyla beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanına inen Barzani'yi Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Yaklaşık bir saat Devlet Konukevinde kalan Mesut Barzani, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Mabeyn Köşk'üne gitmek üzere havalimanından ayrıldı. Bu arada Devlet Konukevi'nin önündeki bayrak dileklerinde Türk ve Irak bayraklarını sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının da asıldığı görüldü.

Barzani planlandığı gibi saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Mabeyn Köşkü'ne geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Barzani'nin 26 Şubat Pazartesi günü de Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara'da görüşeceği öğrenildi.