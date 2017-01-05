Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Keçiören Metrosu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, metronun Ocak ayının 15'ine kadar ücretsiz olacağını ondan sonra iki buçuk lira ücret alınacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince inşaatına başlanan, 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu düzenlenen törenle açıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Açılışını yaptığımız Keçiören Metrosu hattının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hattın başkente kazandırılmasında emeği geçen Sayın Başbakan, bakan arkadaşlarımız, teknokrat, bürokrat arkadaşlarımız, büyükşehir belediyemiz ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. 1 milyar lira yatırım değeri olan ve 9 istasyona sahip hatla trafiğin çözüme kavuşacağına inanıyorum. Metronun inşasında yaşanılan sıkıntıları biliyorum. Sabrın sonu selamettir. Bu projenin bitirilmesini sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Keçiörenlilerden haklarını helal etmelerini diliyorum. AKM-Kızılay hattının da en kısa sürede sonuçlandırılmasını özellikle istiyorum.

15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiören gaziler, şehitler verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada Keçiören'de Yozgat'tan, Çorum'dan Çankırı'dan, Kırıkkale'de, Karadeniz'den gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Keçiören'de kimse kimseye bu Türk mü Çerkez mi Boşnak mı diye bakmaz. Kimse kimseye bu Sunni mi Alevi mi diye bakmaz. Burada herkes komşudur, dosttur, kardeştir.

Farklılıklar üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol kalmadı ama başarılı olamadılar. Kardeşliğimizi bozamadılar, birlik beraberliğimizi zedeleyemediler. Terör örgütü ve destekçileriyle vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima titizlikle yaptık. Kürt vatandaşlarımızın hayatlarını zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü görüyor. En son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini tahrik ediyorlar. Milletimiz hangi inançtan olursa olsun, şunu iyi biliyor. Türkiye terör örgütleri tarafından diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bu millet er meydanından hiçbir zaman kaçmamıştır. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar bizi arkadan hançerlemenin gayreti içerisindedir.

Biz DEAŞ'ın tepesine binince daha ileri gitmeyin demeleri boşuna değil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik. DEAŞ'a karşı başka terör örgütünü destekleyenlerin bahaneleri saha inmemizle boşa çıktı. Bunların derdi bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek değil, bölgenin kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir. Bunların derdi DEAŞ'ı temizlemek değil. Ha DEAŞ ha PKK ha PYD ha DHKPC ha FETÖ hiçbirinin farkı yok.

Biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini huzurunu koruyamayız. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te. Artvin'de değil Batum'da başlar. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Hem sahada hem masada olarak hukukumuzu sonuna kadar aramakta kararlıyız."

15 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Erdoğan, metronun Ocak ayının 15'ine kadar ücretsiz olacağını ondan sonra iki buçuk lira ücret alınacağını duyurdu.

Öncesinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise özetle şunları söyledi:

"Bugün Keçiören için Ankara için çok önemli bir gün. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir eseri açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu metro biraz uzadı. Bitmesi 13 yılı buldu. 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsediyoruz. Yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak. Sinyal sistemi buna göre yapıldı. Ulaştırma Bakanı olduğum dönemde bunun test sürüşüne geldiğimizde bir genç bana, 'bizim buradaki Keçiören Metrosu önemli bir söyleme dönüştü, aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun hiç bitmesin' söylemi var dedi. Gençler artık yeni bir slogan bulsun. Aşkınız bitmesin ama Keçiören Metrosu bitti.

15 Temmuz Keçiörenlilerin 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlık nedeniyle istasyonun adı Şehitler İstasyonu'na döndü, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu. Sayın Cumhurbaşkanım bu hattın hizmete girmesiyle raylı sistem Ankara'da 65 kilometreye istasyon sayısı da 54'e yükseliyor. Ankara için helali hoş olsun. Ankaralılar hak ediyor. Anayasada yapacağımız değişiklikle vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolacak. Milletin kararı her daim geçerli olacak. yeter artık söz milletindir. Milletin kararının üzerinde başka bir karar tanımıyoruz.

KEÇİÖREN METROSU

AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3’lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu’ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu’na aktarma sağlanacak.

Keçiören’in trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.