ERDOĞAN: NE YAZIK Kİ SAADET'İN BAŞINDAKİ... - CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum mitingleri kapsamında baba ocağı Rize'de vatandaşlara hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"16 Nisan'da inanıyorum ki sandıkları Rize her engellemeye rağmen patlatacak. Bugün Rize Karadeniz gibi kabına sığmıyor. Geçtiğimiz 14 yılda Rizemize 13 katrilyon lira yatırım yaptık.

Havalimanımızı en geç 2021 yılı sonunda tamamlayacağız. Havalimanı ile Rize'nin önünde yeni bir dönem başlıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa aynısını hatta daha iyisini milletimizle buluşturuyoruz.

Geldik 75 üniversite vardı, şimdi 181 ünivesite var. İrfan sahibi bir gençlik istiyoruz. Şimdi devrim niteliğinde bir halk oylamasına gidiyoruz. Fakat birisi çıkmış diyor ki; parlamentoyu çocuklarla mı dolduracağız.

Gençlerimize bu şekilde yaklaşım bir hakarettir. Bu hakareti biz asla kabul etmiyoruz. Gençlerin parlamentoya girmeleri bir haktır. Genç ve dinamik bir parlamento istiyoruz.

Fatih'in torunları onun izinden giderek neden parlamentoya girmesin. Karadeniz özellikle de Rize özgürlüğün kıymetini çok iyi bilir. Sizlerin desteğiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz.

Artık tüm dünya biliyor ki; bu milletin iradesine gem vurulmaz. Bu millet sadece secdede diz çöker başka kimseye boyun eğmez. 3-5 Avrupalı faşistin bu ülkenin onurunu incitmesine asla rıza göstermeyiz.

Batı'da bazı liderler istisna ama bazılarına sözüm var; sizler Türk milletini sindiremeyeceksiniz. Avrupa'da oy kullanan kardeşlerimizi ne kadar engellerseniz engelleyin Avrupa'daki kardeşlerim o sandıkları patlatacaklar.

Baya iyi oy kullanılıyor. Faşizmi uygulayanların torunlarına gerekli cevabı verin. Asıl cevabı Türkiye verecek. İsviçre parlamentosu önünde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın resmi ve şakağına silah dayanmış. Ne diyor; Erdoğan'ı öldürün. Dün söyledim; dangalaklar siz kim oluyorsunuz?

Biz kefenimizi giyerek çıktık bu yola. Avrupa'daki bazı liderler ne yazık ki orada terör örgütlerini destekliyor. İsviçre'deki sosyalist parti polisin korumasında bu gösterileri yapıyor. AB üyesi ülkelerin liderleri bakıyorsunuz Vatikan'a gidiyorlar.

Böyle bir zamanda bunların Vatikan'da işi ne? Vatikan'ın AB ile işi ne? Hepsi tek millet oldu. Türkiye'yi AB'ye almamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

İdam kararı parlamentodan geçerse onaylarım. Gerekirse referanduma da gidilir.

15 Temmuz'da benim o vatandaşımın elinde silah mı vardı? Bayrak vardı bayrak. Tanklar vatandaşlarımın üzerine gelirken ne zannediyorlardı acaba. Milletin üzerine gidin onlar dağılacak diye düşünüyorlardı. Dağıldılr mı? FETÖ bu ülkenin İstiklal Marşı'nı bile bilmiyor. Gençler o gece göğüslerini siper ettiler.

15 Temmuz'da Marmaris'ten İstanbul'a geldim. Ben de milletimle birlikte oldum. O sırada birileri kaçıyordu. Havalimanında iniyor ve Bakırköy İlçe Başkanı'nın evine gitti. Dursaydın orada. Aslında 7 Ağustos'a bile gelmeyecekti. Baskılara dayanamadı, son gün geleceğini iletti.

249 şehidimizin bedelini ödeyeceksiniz. Kimi Avrupa ülkelerinin de bu hainlere arka çıktığını görüyoruz. Onlar size ne kadar arka çıkarsa çıksın sizi kurtaramayacaklar. PKK gibi sizin de inlerinize girdik daha da gireceğiz. Devletin sağında solunda saklananlar varsa onları da çıkaracağız.

Kimlerin hayır dediğini biliyoruz. CHP, PKK'nın desteğindeki parti hayır diyor. Ne yazık ki Saadet'in başındaki takım da hayır diyor. Ama ben Saadet'e gönül vermiş kardeşlerimi tefrik ediyorum. Gelin 16 Nisan'da reformu gerçekleştirelim. 12 Eylül darbesine hayır diyenlerin bugün evet demesi gerekir. 16 Nisan'da tüm terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz?"