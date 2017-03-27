Erdoğan noktayı koydu: ''İspat et istifa edeceğim''

Büyükçekmece'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisinin olmadığını belirterek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrıda bulundu ve "İspat et bırakacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisinin olmadığını belirten Erdoğan, “Ey Kılıçdaroğlu, sen bunu ispat edersen ben cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim” dedi. Cumhurbaşkanı, aksi durumda ise Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa etmesini istedi.

'YAZIKLAR OLSUN SİZE'

Bir kaç gün önce İsviçre Parlamentosunun önünde büyük bir pankart ve bu pankarta benim resmimi yapmışlar. Şakağıma da silahı dayamışlar. Sen benim şakağıma o pankartta silahı dayasan ne yazar 'Erdoğan'ı öldürün' diyor. Ne yazar Rabbimin bana verdiği ömrü ne bir an ileri ne bir an geri çekmeye sizin gücünüz yetmez. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Kefenimizle yürüyoruz. Rabbimin verdiği ömür Allah'ın izniyle devam edecek. Biz, şu kubbede hoş bir seda bırakmaya çalışıyoruz. Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldi

İsviçre hükümeti bunları polisleriyle koruyor. Nerede kaldı sizin demokrasiniz, insan haklarınız? Yazıklar olsun size. Türkiye'ye karşı sergilenen faşist tavırlar, dünyanın gözünde batıyı eski karanlık götürüyor.

BATI ESKİ KARANLIK GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Türkiye'ye karşı sergilenen faşist tavırlar, Batı'yı eski karanlık günlerine götürüyor. Yapılan faşizm ise buna faşizm denilmesinden kimse rahatsızlık duymasın. Batılılara diyorum ki, müslümanlara karşı ön yargılarınızdan vazgeçin ve samimi uyarılarımıza kulak verin.

REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

18 maddelik anayasa değişikliği teklifini okumamış olanların, bu ülkenin idaresine talip olmaları mümkün mü? Bir rejim değişikliği söz konusu değil. Sadece hükümet sistemi değişikliği. Cumhurbaşkanı ile başbakan kavga etmesin diye bunu değiştiriyoruz.

NE BİLİYORSA ANLATSIN

İstanbul'u CHP'li belediyeden aldık. Suyumuz var mıydı? Hava kirliliği almış başını gidiyordu. O gündür bugündür susuzluk yok. Çöp dağlarını kaldırdık. 4 buçuk sene belediye başkanlığı, 12 yıl başbakanlık, 2 buçuk yıl cumhurbaşkanlığı yaptım. Kılıçdaroğlu ne biliyorsa anlatsın. Her şeyimiz ortada.

'İSPAT ET, BIRAKACAĞIM'

Cumhurbaşkanı, muhtar görevden alamaz. Asla böyle bir yetkisi yok. Ey Kılıçdaroğlu, yalan söyleme. Yalancının mumu 16 Nisan'a kadar yanar. Şu ana kadar 16 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladım. Hedef 55 bin muhtarımızı ağırlamak.

Diyor ki (Kılıçdaroğlu) 'Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetme yetkisi var.' Yalan söyleme. Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetme yetkisi yok. Ey Kılıçdaroğlu, şu hazırladığımız yasal düzenleme içerisinde çık böyle bir şey varsa bunu ispat et, ben Cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim. Ama o da kalkıp şu CHP'den ayrılsın ki CHP de bundan kurtulsun. Edemez. Biz dürüstüz bunda dürüstlük yok