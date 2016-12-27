Erdoğan o anları böyle izledi: ''Nereden nereye...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Ilgaz Tüneli açılışına telekonferansla bağlanarak bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasının ardından Ilgaz Tüneli açılışını da önüne kurulan ekrandan canlı yayında takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri izlerken, "Nereden nereye" dediği görüldü.
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