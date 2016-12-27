ERDOĞAN O ANLARI BÖYLE İZLEDİ: ''NEREDEN NEREYE...''

Erdoğan o anları böyle izledi: ''Nereden nereye...''

Cumhurbaşkanın Erdoğan, Ilgaz Tüneli açılışını böyle izledi. Erdoğan'ın önüne kurulan ekrandan görüntüleri izlerken, 'Nereden nereye' dediği görülüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Ilgaz Tüneli açılışına telekonferansla bağlanarak bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasının ardından Ilgaz Tüneli açılışını da önüne kurulan ekrandan canlı yayında takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri izlerken, "Nereden nereye" dediği görüldü.
 

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