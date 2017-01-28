Erdoğan o listede 6. oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok takipçisi olan dünya liderleri arasında bulunuyor. Barack Obama'nın ABD Başkanlığı görevini devretmesine rağmen zirvede kalmayı sürdürdüğü listede Erdoğan, altıncı sırada yer alıyor.

Dünya genelinde liderlerin izledikleri politikaları duyurmak ve mesajlarını iletmek için Twitter'ı son dönemde çok daha aktif bir şekilde kullandığı görülüyor. Merkezi New York'ta bulunan küresel halkla ilişkiler firması Burson-Marsteller da 2016 yılında dünya liderlerinin ve hükümetlerinin ne sıklıkla Twitter kullandıklarını belirleyen araştırma yaptı.



Zirvede Obama var



Çalışmaya göre, Twitter'da en çok takip edilen kişi, başkanlığı kısa süre önce Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama. Obama'nın 2007 yılında seçim kampanyası esnasında oluşturduğu @BarackObama hesabı, 83 milyonu aşkın kişi tarafından takip ediliyor.



Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Twitter'da Obama’nın ardından en etkili ikinci isim olarak dikkati çekiyor. Franciscus'un dokuz ayrı dilde tweet atılan farklı dokuz hesabı bulunuyor. Papa'nın bu hesapları, çoğunluğunu Latin Amerika'dakilerin oluşturduğu 31 milyonu aşkın kişi tarafından izleniyor.



Üçüncü sırada ise Hint lider Narendra Modi geliyor. Hindistan Başbakanı Modi'nin 26 milyondan fazla takipçisi var.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takipçi sayısı artıyor



Dünya genelinde takipçi sayısıyla öne çıkan diğer lider de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. @RT_Erdogan kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Erdoğan'ı 9 milyon 810 bin 98 kişi takip ediyor. Erdoğan, bu rakamla takip edilen liderler arasında altıncı sırada yer alırken, hesabın takipçi sayısında her geçen gün artış gözleniyor.



Erdoğan, Twitter takipçilerini de yanıtsız bırakmamaya özen gösteriyor. Erdoğan, son olarak, "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullanarak kendi çizdiği resmi paylaşan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'ya resmi hesabından teşekkür etmiş, ardında da Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.