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ERDOĞAN, OBAMA İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Obama ile görüştü

ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

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ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Obama arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ABD Başkanı Obama, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti, yaralılar için acil şifa diledi.

İki lider, görüşmede, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

Terörle mücadelede yakın iş birliği

Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kaydedilen son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakın iş birliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Kıbrıs meselesine de değinilen görüşmede, iki lider, halihazırdaki müzakere sürecinin, iki kesimli ve iki toplumlu bir çözümle adada birliğin sağlanmasıyla neticelenmesi temennisinde bulundu.

AA
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