ERDOĞAN: ONLARI TÜM ÜLKEYE İFŞA EDECEĞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan istihdam seferberliği için "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim" dedi. Erdoğan referandum için "Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar" diye konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Gaziantep’te fabrikalar maşallah harıl harıl çalışıyor. Geçen günlerde bir istihdam seferberliği başlattık.Memnuniyetle öğrendim ki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı. Valimiz bunun takibini yapacak. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim.

"KARŞI ÇIKAN GAFİLLER YANLIŞ SÖYLÜYORLAR"

Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Elbette herkes tercihinde hürdür. Ancak her bir ferdimizin yaptığı tercihin sonuçlarını bilmesi gerekmektedir. Milletimize gerçekleri anlatıyoruz. Bu anayasa değişikliği ile ilgili öyle yanlış şeyler anlatılıyor ki. Hani işin aslını bilmesek biz bile “ne oluyor ya” diyeceğiz.

Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar.



Meclis kapanmıyor. Yargı etkisiz hale getirilmiyor. Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı 16 Nisan olacak.

2. Dünya Savaşı sonrasında kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler bugün bizim fersah fersah önümüzde. Biz çok vakit kaybettik. 16 ayda bir hükümet kuruldu. Böyle bir ülkede istikrar olur mu?

Halen kriz üreten bir sistemde ısrar etmenin gereği yoktur. Biz bu sistemi kendimiz için değiştirmiyoruz. Milletimiz ülkemiz için yapıyoruz.Biz 14 yıldır ülkeyi yönetirken sistemin bize sağladığı kolaylıkla değil şahsi kabiliyetlerimizle bunu yaptık. Bu durum sistemin artık işlemez hale geldiğini görmemize engel değil.

MEHMET BEY'İ MERKEZ BANKASI'NIN BAŞINA GETİRMEK İSTEMİŞTİK

Burada bir sırrı açıklayacağım. Maliye bakanımız var ya, şimdi Başbakan yardımcımız. Ben Mehmet Bey’i Merkez Bankası’nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı 'olmaz' dedi. Neden dedim. Bileyim de ikna olayım dedim. “Yoksa” dedim “Mehmet Bey’in hanımım başörtülü sanıyor da onun için mi diyor.”

Dedim ki “Mehmet Bey’in hanımı başörtülü değil üstelik Amerikalıdır.” Olmaz dedi… Ve Mehmet Bey’i merkez bankasının başına getiremedik. Böyle yaklaşımlarla, cins hareketlerle bir yere varılamaz. Sonra Maliye Bakanı yaptık o ayrı konu.

FIRAT KALKANI OPERASYONU

ABD ile mutabık kalırsak, koalisyon ile mutabık kalırsak Rakka’yı da DEAŞ denilen o katil sürüsünden temizleyeceğiz.