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ERDOĞAN ONLARI UNUTMADI, İSİMLERİNİ TEK TEK YAZDI

Erdoğan onları unutmadı, isimlerini tek tek yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın için başsağlığı dileyerek kendisinin de katılacağı etkinliğin iptal edildiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi 7 kadın için Twitter'da başsağlığı diledi.

Erdoğan, kaza nedeniyle kendisinin de katılacağı bu etkinliğin iptal edildiğini belirterek şu mesajı verdi:

"Dünya Kadınlar Günü arefesi yaşanan ve Türk Metal Sendikası üyesi 7 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası bizi derinden yaraladı. Bu elim kaza sonucu Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenecek ve benim de katılacağım Dünya Kadınlar Günü etkinliği iptal olmuştur. Türk Metal Sendikası'nın Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılmak için Ankara'ya gelirken trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum."

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