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ERDOĞAN PANKARTI GÖRÜNCE DAVETİ KIRMADI

Erdoğan pankartı görünce daveti kırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta balkonda gördüğü pankartttaki daveti kırmayarak Sarıgül'ün evine çay içmeye gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere geldiği Kahramanmaraş'ta ilk olarak Abdülhamid Han Camii'nde cuma namazı kıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve tüm cemaatin aranarak içeri alındığı camiye gelen Erdoğan, camiye girmeden önce çevre binalardan kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Elif Sarıgül isimli vatandaşın evinin balkonuna astığı, "Çayımız hazır ede, gel sen de çaya da evet de" yazılı pankart üzerine Erdoğan, bu daveti kırmayarak Sarıgül'ün evine çay içmeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte Ata uçağıyla öğleden sonra Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş Havaalanı'nda, Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve kent protokolü tarafından karşılandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı, iki helikopterin de tur attığı havaalanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü yolda durdurup kendisini karşılayan kalabalığı selamladı, çocuklara satranç takımı hediye etti.

CUMA NAMAZINI KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta ilk olarak Abdülhamid Han Camii'nde cuma namazı kıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve tüm cemaatin aranarak içeri alındığı camiye gelen Erdoğan, camiye girmeden önce çevre binalardan kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

"YILLARCA SİZE ZULMEDİLDİ"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile milletvekillerinin de eşlik ettiği Erdoğan, namazın ardından cami avlusunda bekleyen vatandaşları selamladı. İmam Hatip Liseli kızların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlara hitap ederek, "Sizleri karşımda görmek bir imam hatipli olarak beni de çok çok mutlu ediyor. Yıllarca size zulmedildi, sizleri üniversitelerin kapısından geri çevirdiler ama şimdi inşallah böyle bir engel yok. Hepinizi en güzel üniversitelerde görmek istiyorum. Orada başarı destanları yazmanızı istiyorum. Tamam, durmak yok yola devam. Şimdi inşallah 18 Nisan'da içinizde sandığa gidenleriniz de olacaktır, demokratik hakkınızı da en güzel şekilde kullanacaksınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir olun, beraber olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun" dedi.

VATANDAŞIN ÇAY DAVETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrıldıktan sonra annesiyle yanına  gelen 5 yaşındaki Ahmet İribiş isimli çocuğu sevdi. Kendisini bekleyenlerin  sorunlarını da dinleyen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Elif Sarıgül isimli vatandaşın evinin balkonuna astığı, "Çayımız hazır  ede, gel sen de çaya da evet de" yazılı pankart üzerine Erdoğan, bu daveti  kırmayarak Sarıgül'ün evine çay içmeye gitti.

Erdoğan ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de  Kahramanmaraş'a geldi.

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