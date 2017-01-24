Erdoğan: "Paramız yoktu ama akıl vardı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik'te, Türkiye-Mozambik İş Forumunda bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiyeli ve Mozambikli iş adamlarına seslendi. Erdoğan, Mozambik'in gelişmesi için gereken yatırımların Türkiyeli iş adamları tarafından yapılabileceğinin altını çizdi ve "Her şey cebinizdeki parayla olmaz. Para olmadan iş nasıl başarılır aslolan budur. Biz de göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Türkiye, Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle bunu söylüyorum.



Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliyoruz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini, kimlerin sömürdüklerini iyi biliriz.



İşadamlarımız Mozambikli dostlarıyla turizm, tarım ve enerji alanlarında somut işbirliği imkanlarını ele aldılar. Enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren firmalarımızın buradaki çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın Mozambik'teki doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde ana veya alt yüklenici olarak daha etkin hale gelmenin yollarını aradıklarını biliyorum.



Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Üst yapıda keza öyle. Planlı bir yapılanma olsun diye, şehirleşmeyi modern bir şekilde gerçekleştirdik. Mozambik'te bunu niye yapmayalım? Aynı şeyi, Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle burada da yaparız.



Göreve geldiğim zamana kadar Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 km'ydi. Fakat 14 senede buna 18 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Bu ne demektir? Bu trafik kazalarının minimize edilmesidir. Bu akaryakıtta düşüş demektir. Bu çok daha kısa zamanda hedefe ulaşmaktır.

Tabi bununla kalmadık. Göreve geldiğimizde 25 havalimanı vardı şu an 55 oldu. Havataşımacılığında varacağınız yere ulaşıyorsunuz. Mozambikli dostlar, Mozambik'te bunlar olmaz diye bir şey yok. Rahatlıkla olur. Kısa süre içerisinde İstanbul boğazının altından bir tane Marmaray sistemini geçirdik, şu ana kadar yaklaşık 150 milyon insan geçti. Fazlası var azı yok. Geçenlerde ikinci bir tüneli açtık. Çift katlı, oradan da otomobiller geçiyor. Ve şu anda denizin altından bu iki geçişle İstanbul ulaşımını rahatlattık. Bir de boğazın üzerinden üçüncü bir geçiş yaptık. Yavuz Sultan SelimKöprüsü. Dünyanın ilk üçü içerisindeki geçişlerden bir tanesi oldu.



'PARA YOKTU AMA AKIL VARDI'

Mozambik'te enerji sıkıntısı var. Yüzde 80 enerji. Açık büyük. Bu enerji açığı ancak hidroelektrik sistemle çözülebilir. Su var, kömür bol termik santrallerle çözülür. Enerji bol, güneş sistemiyle. Rüzgar keza öyle. Bütün bunların yanında doğalgazı var. Doğalgaz çevrim santralleriyle de enerji üretimi yapılarak Mozambik karanlıktan aydınlığa kavuşur ve çıkar. Bunlar fazla da zaman almaz. Her şey cebinizdeki parayla olmaz. Para olmadan iş nasıl başarılır aslolan budur. Biz de göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı.

Sene 2002, sene 2017 geldiğimiz noktada 5'e katlamış vaziyetteyiz. He bazen sıkıntılar oluyor. Bunları çok gördük aştık ve aşacağız. Elinizdeki imkanlar bunu aşmaya müsait. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili olarak aşılacaktır. Türkiye olarak ne görev düşüyorsa bunu yapmaya hazırız. Mozambik-Türkiye el ele vereceğiz bunları başaracağız.İkili ticaret hacmimiz 2016 yılı itibariyle 115 milyon dolar civarında. İlk hedef bunu 250 milyon dolara çıkarın. Ardından 500 milyon dolara çıkarın, yetmez 1 milyar dolara çıkarın.

RESMİ PASAPORTLAR İÇİN VİZELER KALKTI

Resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı. Özellikle işadamlarımızın seyahatlarini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması için çalışmaları yapmalıyız. Türkiye özellikle inşaat sektöründe başarısının yanında bugün Türkiye'nin bitirdiği projeler takdire şayandır. Türkiye Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumu ile ekonomi alanında başarı hikayesi yazdı. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa her alanda dev projeleri hayata geçiriyoruz. Mozambikli, Türk işadamlarına sesleniyorum. Sağlıkta devrim yapalım. Örneğin Türkiye'de bizim sağlıkta sorunumuz bitmiştir. Dev şehir hastaneleri yapıyoruz. Ve bu hastanelerle hasta kapıdan içeri girdiği andan itibaren her şey orada bitiyor.

Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın bir numaralı havalimanını inşallah 2018'in ilk çeyreğinde açıyoruz. Nerelerden nerelere geldik. Filomuzdaki uçak sayısı 350. Eskiden uçakla gitmek gezmek Türk vatandaşı için lüksün üzerindeydi. Yatarak havada geçen uçakları seyrederdik. Ama artık bunlar geçti. Bunları aştık. Şimdi çok daha farklı bir şekilde öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Bölgemizdeki birçok ülkeyle projeler geliştiriyoruz. Bu bağlamda şirketlerimizin Mozambik'in altyapı gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bize büyükçe bir arazi tahsis ederseniz, hele hele bu arazi 10 20 dönüm gibi olursa buraya büyükelçilik binası inşaa ederiz. Buraya gelip gidecek müteahhitlerimizin uğrak yeri olur.