ERDOĞAN: "PENSİLVANYA, KANDİL VE İMRALI BİRLEŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de Şehirler Hastaneleri açılışında konuşuyor.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 100 milyon lira olan 19 ayrı eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların her biri elbette önemli. Ancak bir tanesi var ki ülkemiz için yeni bir döneme işaret ediyor. Mersin Şehir Hastanesi'nden bahsediyorum. Dertli olduk, aşık olduk, bunu muhakkak gerçekleştirmemiz gerekir dediğim bir projeden bahsediyorum. Bu yola çıktığımızda, partimizi kurduğumuzda, belediye başkanlığım döneminde, dünyayı dolaşırken edindiğim bir projeydi bu. O kabiliyeti ülkemize ne zaman kazandıracağız diye hep bunun derdi içerisindeydik. Arkadaşlarımızla hep bunun hasbıhalini yapardık. Şimdi bunun memnuniyeti içerisindeyiz.

BİRİLERİ LAF ÜRETİR BİZ İSE İŞ ÜRETİRİZ İŞ



Geçtiğimiz haftalarda Yozgat'ta ilk şehir hastanemiz fiilen devreye girdi. Şehir hastanelerimizde açılışını bizzat yaptığımız ilk yer Mersin oluyor. Kısa bir süre içinde Isparta Şehir Hastanesi de açılacak. Sözleşmesi imzalanmış olan 21 hastanemizden üçünü 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde ardı ardına açmış oluyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz iş. Adana, Kayseri, Ankara Bilkent ve Manisa Şehir hastaneleri bunları izleyecek. Amacımız 30 büyükşehir başta olmak üzere 2020 yılında hizmete almaktır.

2023'DE 10 BİN KİŞİYE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ BU BİR REKORDUR

Bu hastanede insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, devletim bana sahip çıkıyor diyeceksiniz. Şu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandaşımız için bunu söylüyor. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Diğer hastane projeleriyle birlikte 2023 yılında tamamı da nitelikli olmak üzere 10 bin kişiye ulaşmış olacağız. Hastanelerimizin hepsi de hem şifa arayan vatandaşlarımız hem de refakatçıları için 5 yıldızlı konfordadır. Helikopter pistinden enerji sistemine, otomasyonuna kadar en yüksek standartta tasarlanan hastanelerimiz ülkemize sağlık alanında sınıf atlatıyor.

Bu hastanede insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, devletim bana sahip çıkıyor diyeceksiniz. Şu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandaşımız için bunu söylüyor. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Diğer hastane projeleriyle birlikte 2023 yılında tamamı da nitelikli olmak üzere 10 bin kişiye ulaşmış olacağız. Hastanelerimizin hepsi de hem şifa arayan vatandaşlarımız hem de refakatçıları için 5 yıldızlı konfordadır. Helikopter pistinden enerji sistemine, otomasyonuna kadar en yüksek standartta tasarlanan hastanelerimiz ülkemize sağlık alanında sınıf atlatıyor.

İÇİNDE 502 ADETLİK TEK KİŞİLİK ODALAR VAR

Bizi izleyen tüm milletime sesleniyorum, günlerdir ekranlarda izlediniz. Mersin Şehir Hastanesi'ni izlediniz. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. 232 bin metrekarelik bir alan üzerinde, 375 bin metrekare kapalı alana sahip iftihar verici bir tesis. Hanım kardeşlerim, beyefendiler şuraya dikkat edin; hastanemizde her biri 33 metrekarelik içinde banyosu, tuvaleti, hasta yatağı, refakatçi kanapesi, televizyonu, buzdolabı bulunan 502 adedi tek kişilik odalar var.

BU HASTANE KUYRUKÇU SİSTEME SON VEREN BİR HASTANEDİR

Ana muhalefetin başındaki zatın SSK'nın başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girip hastaneden sakat çıkardınız. O günleri hatırlıyorum. Ne banyo ne tuvalet bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e, git Yozgat'a, git 81 vilayete hepsini gör. Şu anda burada 40 metrekarelik 252 adedi çift kişilik odalar var. 65 metrekarelik 21 adet suit olmak üzere hastanemiz bu şekilde modern bir proje. Toplamda 1300 yatak var hamdolsun. Hastanemizin 51 ameliyathanesi var, 210 yoğun bakım ünitesi var. 230 polikliniği var. Sizleri inşallah kuyrukta bekletmeyeceğiz. Bu hastane kuyrukçu sisteme son veren bir hastanedir.

Ana muhalefetin başındaki zatın SSK'nın başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girip hastaneden sakat çıkardınız. O günleri hatırlıyorum. Ne banyo ne tuvalet bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e, git Yozgat'a, git 81 vilayete hepsini gör. Şu anda burada 40 metrekarelik 252 adedi çift kişilik odalar var. 65 metrekarelik 21 adet suit olmak üzere hastanemiz bu şekilde modern bir proje. Toplamda 1300 yatak var hamdolsun. Hastanemizin 51 ameliyathanesi var, 210 yoğun bakım ünitesi var. 230 polikliniği var. Sizleri inşallah kuyrukta bekletmeyeceğiz. Bu hastane kuyrukçu sisteme son veren bir hastanedir.

TIP FAKÜLTELERİYLE BİRLİKTE DOKTORLARI DA YETİŞTİRİYORUZ

4 bin araçlık otopark var, içeride 1200 güvenlik kamerası var. 13 yemekhane, 3 restauran, mescitler, internet bağlantıları var. Mersin Şehir Hastanemizle birlikte üç hastanemizi hizmete alıyoruz. Şu anda tıp fakültelerimizle birlikte doktorlarımızı yetiştiriyoruz. Bu eksiğimizi bu açığımızı da gidereceğiz. Biz devleti bir sağlıklı nefese feda eden anlayışın öncüleriyiz. Bu adımlar atılırken birileri farkında olmayabilir. Varsın olmasın. Şu anda görevimizi yapıyoruz.

OBAMA O SİSTEMİ BAŞARAMADI AMA BİZ BAŞARDIK

Obama sağlık sistemini hayata geçirmeye çalıştı ama başaramadı. Ama biz başardık. Sağlık alanında böyle bir sistemi inşa ettik. Yaşı 407ın üzerinde olanlar eski Türkiye'yi, o dönemin hastanelerini çok iyi bilirler. O sisteme evet mi, hayır mı? Hey gidi günler hey! Hastane bulsanız, doktor bulamazdınız. Doktor bulsanız hastane bulamazdınız. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Sağlam girenin hasta çıktığı bir düzen vardı. O sağlık düzenine evet mi hayır mı? Peki yeni sisteme evet mi, hayır mı?

İNŞALLAH ÇUKUROVA HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINI DA YAPACAĞIZ

İşte Marmaray projemiz. Ardından Avrasya Tüneli'ni de açtık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık. Duydunuz değil mi? Körfez geçişinde Osmangazi Köprüsü'nü açtık. İnşallah şimdi de Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün temeli 18 Mart'ta atılacak. Yakın bir zamanda Çukurova Havalimanı'nın açılışını 2018'de Allah'ın izniyle yapacağız.

SİZ ZATEN 'EVET' DEMİŞSİNİZ...

Hedef Türkiye'ye dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri yapmak. Yapar mıyız? Başarır mıyız? Siz zaten evet demişsiniz. Parlamento'nun evet dediğine siz de evet dersiniz. Mersin Büyükşehir Belediyemizin şehir hastanemizin etrafında da güzel yollar ve çevre düzenlemeleri yaptığını görüyorum, bundan dolayı teşekkür ediyorum.

BİZ MERSİN'E KÜSENLERDEN OLMADIK OLMAYACAĞIZ DA!

15 Temmuz gecesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gece Mersin'in duruşu her türlü takdirin üstündedir. Biz asla Mersin'e küsenlerden, sırtını dönenlerden, sitem edenlerden olmadık, olmayacağız. İlk ayak bastığımız günden beri hem Mersin'e hem Mersinliler'e ram olduk.

BEN SİZİ AYIRARAK DEĞİL YARADANDAN ÖTÜRÜ SEVDİM

Çanakkale'de bedel ödedik, Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik, darbeler, muhtıralar yüzünden bedel ödedik. Siyasi, ekonomik krizlerle, sosyal çalkantılar yüzünden bedel ödedik. Bir gerçeği gördük, milletin söz sahibi olduğu dönemlerde zaferlerin sevincini yaşarken milletin hor görüldüğü dönemlerde hep hüsrana uğradık. 1950'li yıllarda rahmetli Menderes ve arkadaşlarının ülkemizi getirdiği yere bakın, bir de 1960 darbesinden sonra kendimizi bulduğumuz yere bakın. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaz, Boşnak, Arnavut bizi böldüler, parçaladılar. Soruyorum; ben sizeleri Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, Boşnak, Romanıyla ayırd ederek değil yaradandan ötürü sevdim.

1980 DARBESİNİN MALİYETİNİ HALA ÖDÜYORUZ

Bugün Cuma namazında Mersin Müftüsü'nün güzel bir hutbesi vardı. Biz İslam milletindeniz. Bizim kaynağımız, menşeimiz Hz. Adem ile Havva'dır. Oradan geliyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 1980 darbesinin Türkiye'ye olan maliyetini hala ödüyoruz. 1994 krizi, 1997 yılı postmodern darbesi. 14 yılda sıkıntılarla karşılaştık. Ülkenin seçilmiş hükümetini, seçilmiş bakanlarını, seçilmiş milletvekillerini hiçe sayarak kendi muhayyilelerini, çıkarların ıdayatmak isteyenlere karşı yıllarca mücadele verdik.

PENSİLVANYA, KANDİL VE İMRALI HEPSİ BİRLEŞTİ

Bizi devirmeyi başaramayacaklar. Çünkü karşılarında millet var millet. 17-25 Aralık'ta FETÖ'yü devreye sokup Emniyet-Yargı darbe girişimini başlattılar. Bu sefer bölücü terör örgütünü sahaya sürdüler. Pensilvanya ile Kandil, İmralı birleşti. 6-7 Ekim ardından 20 Temmuz 2015. Ondan sonra çukur eylemlerine başladılar. 15 Temmuz'da bu ihanet şebekeleri gökten F-16'larla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla yağdırdılar.