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ERDOĞAN, PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le Suriye meselesini görüştüğü bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, Mart ayında Rusya'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına da değindikleri kaydedildi.

DHA
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