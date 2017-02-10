Erdoğan şiirine kısmi yasak

Hamburg Eyalet Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiir okuyan Jan Böhmermann'ın hakkında Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde Alman Ceza Yasası 103'üncü maddesini oluşturan "yabancı devlet adamlarına hakaret" davası bugün görüşüldü. Hamburg Eyalet Mahkemesi, Jan Böhmermann'ın okuduğu şiir hakkında 26 Mayıs'ta koyduğu ihtiyati tedbir kararını bugün kara bağlayarak şiirin "ağır hakaret" oluşturan bölümlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger Böhmermann'ın Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında okuduğu şiiri "içerikten yoksun" ve "insan onurunu aşağılayıcı" bir karalama olduğunu belirterek, burada sanat kisvesi altında en ağır hakaretlerin yapıldığını diye getirdi.

Tarafların temyize başvurma hakkı bulunuyor.