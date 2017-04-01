Erdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğdu

Başbakan Binali Yıldırım'ın toplu açılış töreni için geldiği Van'da Başbakandan önce kürsüye çıkan Ömer Faruk isimli çocuk vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını taklit eden Ömer Faruk konuşmasıyla protokolden büyük alkış aldı.
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