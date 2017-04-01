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ERDOĞAN TAKLİDİ YAPAN ÇOCUK PROTOKOLÜ KAHKAHAYA BOĞDU

Erdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğdu

Başbakan Yıldırım referandum çalışmaları için Van'a gitti. Yıldırım'a Vanlılar bir sürpriz hazırlamıştı.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın toplu açılış töreni için geldiği Van'da Başbakandan önce kürsüye çıkan Ömer Faruk isimli çocuk vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını taklit eden Ömer Faruk konuşmasıyla protokolden büyük alkış aldı.

İHA
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