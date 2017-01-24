Erdoğan Tanzanya dilinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da konuşmasının bir bölümünde yerel dilde konuştu. Erdoğan'ın Türkçe'de 'Damlaya damlaya göl olur" atasözüne denk geldiğini söylediği sözlerden sonra salonda büyük bir alkış koptu.

Resmi temasların ardından Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ve eşi Janeth Magufuli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Nigar Hülya Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.