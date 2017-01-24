ERDOĞAN TANZANYA DİLİNDE KONUŞTU

Erdoğan Tanzanya dilinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya ziyaretinde ülkenin yerel dilinde bir atasözü okudu.

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