ERDOĞAN TOP ATIŞLARIYLA KARŞILANDI

Erdoğan top atışlarıyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Darüsselam'da top atışlarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tanzanya'ya dün akşam saatlerinde geldi. Temaslarına bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın top atışlarıyla karşılandığı törende iki ülke marşlarının okunduğu karşılama töreninde, Erdoğan karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Magufuli daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke arasındaki görüşmeler ele alındı.

İHA
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