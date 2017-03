ERDOĞAN: UTANMADAN MAĞDURİYETTEN BAHSEDİYORLAR - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı Programı'na katılıyor.

"Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kutsal bir göreviniz var. 'Çaresiz bir derde düştüm doktor bana bir çare' diye türkülerin mesajını en iyi sizin anladığınızı biliyorum. Gerçekten de insanın kendini en çok çaresiz hissettiği o anda imdada ilk kez sizler yetişiyorsunuz. Rabbimizin Şafi ismine, Rahman ismine her an sizler şahitlik ediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, 14 Mart her ne kadar tıp camiamızın gurur günü olsa da temsil ettiği değerler tüm milletimize hitap etmektedir. 14 Mart bu ülkenin okumuş gençliğinin bir iftihar beratıdır. Şimdi birileri hala 18,19,20,21,23,24 yaşındaki gençlerin parlamentoya girmesini tartışıyor ya. Biz bu gençlerimizle iftihar ediyoruz. Bunlar girmeyecek de kim girecek?

Bu bakımdan 14 Mart, bizim tarihimize 2 kritik hadise ile güç katıyor. Birincisi 14 Mart 1827 yılında, Tıphane-i Amire ve Cerrahi Amire açılmıştır. İstanbul'un işgal edilmesini kabul etmeyen hekimler okulun iki kulesinin arasına bayrak asmıştır.

HOLLANDALILARI SREBRENİTSA KATLİAMINDAN TANIRIZ

Ben o cefakar fedakar sağlık teşkilatımızın terör bölgesinde nasıl mücadele verdiğini de gayet iyi biliyorum. Savaşta bile sağlık görevlilerine ateş açılmaz. Ha Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Biz Hollanda’yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak’ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız, bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Medenilik dersi vermesin. Bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır. Tarihe centilmenler savaşı olarak geçen Çanakkale savaşları bunun sayısız örneğiyle doludur.

AKLINI HOCA KILIKLI ŞARLATANA ZİMMETLEMİŞ BİRİNİN NE AHLAKI KALIR NE NAMUSU

Ama terörün insanlığı olur mu? Ekmeğini yediği, milletine silah sıkan birinden insanlık beklenir mi? Vatanını bir dolara satacak kadar birinde namus onur haysiyet kalır mı? Allah aşkına kendi silah arkadaşlarını bile alçakça katleden caniden artık ne bekleyebilirsiniz? Aklını hoca kılıklı şarlatana zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne namusu. Neymiş, o aklını kaybetmiş olanlara şah damarından daha yakınmış. Kardeşlerim, bu bir şirktir. Yani allah’a ortak koşmaktır. Çünkü bize şah damarından daha yakın olan sadece Allah’tır. Allah’tan başka hiçbir şey değildir.

UTANMADAN MAĞDURİYETTEN BAHSEDİYORLAR

Her gün utanmadan sıkılmadan mağduriyetten bahsediyorlar. İfadelerine baksanız, hemen hepsi darbeye karşı savaşmış, asla ihanetin içerisinde yer almamış… FETÖ’yü hayatlarında duymamış, örgütle hiç bağlantıları olmamış… Yalancının mumu nasıl yatsıya kadar yanarsa, bunların da yalanları tek tek ifşa oluyor. Kaçarken imha ettiklerini sandıkları kayıtlar, nasıl acımasızca insana kurşun sıktıklarını gösteriyor. Ben size nasıl inanacağım ya… Yanımdaki korumaları, gelip bulundukları odada kurşunlamak suretiyle iki polisimi şehit ettiniz, iki bayan polisimi yaralayacak kadar alçaksınız. Ne yaptı o polisler size? Hiç. Bu bir örnek… İhanet şebekesinin sahip olduğu hastanede, burası çok önemli… “Kimin için yaralandıysanız gidin tedavinizi o yapsın” diyecek kadar insanlıktan çıkanların olduklarını da iyi biliyorum. Birileri gelip bize “onun herhangi bir şey yok, şöyle böyle…” Kusura bakmasınlar, acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bunlar bize bunu yaptılar. Arada fireler olabilir, doğrudur. Ama bizim öncelikle, gazilerimize şehitlerimize o kapıları kapatanlar bu hesabı verecek. Vermezse, biz bunun hesabını veremeyiz."