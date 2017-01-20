Erdoğan ve Yıldırım sahaya iniyor

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren nayasa değişikliği için yürüteceği referandum kampanyasının hazırlıklarına başladı. AK Parti, en geç Şubat ayı ortasından itibaren kampanyayı başlatmayı hedefliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın eş zamanlı olarak meydanlara ineceğini belirten AK Parti yöneticileri, milletvekilleri ve bakanların da 81 ilde anayasa değişikliğine için ‘evet’ turları yapacağını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, kampanyanın ana teması ‘Güçlü parlamento, güçlü yürütme’ olacak.



Yeni sistemle siyasi ve ekonomik istikrarın güçleneceği vurgulanacak. CHP’nin ‘rejim değiştiriliyor’ iddiasını çürütecek ifadeler kullanılacak. STK’lar, iş ve sanat dünyası, meslek kuruluşları ve akademisyenlerle yeni anayasa toplantıları düzenlenecek. AK Parti yönetimi, kampanya hazırlıkları için öncelikle teşkilat yöneticileri ile bir araya gelecek. Bu kapsamda, önümüzdeki hafta il başkanları ile Ankara’da toplantı yapılacak. Ardından da vatandaş nezdinde Anayasa değişikliğine ilişkin çalışmalara başlanacak. Yeni sisteme dair kısa ve anlaşılır olacak şekilde tanıtım broşürleri de bastırılıyor. Referandum öncesi sahaya inecek milletvekillerine ve teşkilatlara yönelik hazırlanan 18 maddelik ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi kılavuzu’ da güncellenecek. Bu yolla sistemin en doğru şekilde halka anlatılması amaçlanıyor.



Erdoğan ve Yıldırım’ın meydanlarda yapacağı konuşmalarda MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin desteğine özel vurgu yapacakları belirtilirken, milletvekili ve bakanların illeri ziyaretleri sırasında MHP teşkilatlarını da ziyaret edecekleri ifade ediliyor.