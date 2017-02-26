Erdoğan ve Yıldırım'ın miting programı belli oldu

AK Parti referandum kampanyasını resmen başlatmasının ardından partinin en üst karar organı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda miting programını belirledi. Edinilen bilgilere göre, Ak Parti'nin kampanya programı Cumhurbaşkanı'nı tamamlayıcı şekilde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehire, Başbakan Yıldırım'ın ise 47 ile gitmesi planlanıyor. İki isim, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır ve Kayseri'de ortak miting düzenlenecek.Kayseri'deki mitinge 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gelmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ DE AÇILACAK

Yine MHP ile ortak etkinliğin de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü programı olabileceği belirtiliyor.Üç büyükşehire ayrı çalışmalar yapılacak. İstanbul'da Cumhurbaşkanıyla ortak mitingin yanısıra ilçelerde de mitingler düzenlenecek. Başbakan seçim bölgesi İzmir'de de ilçe ilçe gezecek.

İNTERNET SİTESİ KURULDU

AK Parti tüm bu çalışmalar için bir de kararımızevet.com internet sitesini hazırladı. Sitede kampanya şarkıları yer alıyor.Ayrıca internet sitesinde mitinglerde nelerin kullanılacağı, nasıl hareket edileceğine ilişkin uyarılar yer alırken söylem birliği vurgusu yapılıyor.