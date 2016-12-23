YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ERDOĞAN YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ

Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Erdoğan, haber kategorisinde Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yenikapı miting alanında gerçekleştirilen, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde çektiği aynı isimli fotoğrafa oy verdi.

d_223_2.jpg

Yaşam kategorisinde ise Erdoğan'ın tercihi, Cem Genco'nun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır'ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan "Gözyaşının babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğraftan yana oldu.

d_1786_2.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise Bülent Doruk'un çektiği, Spor Toto Süper Liginin 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinci anlatan "Şenol Güneş" fotoğrafına oy verdi.

d_2472_2.jpg

AA
1351
Suikastçinin yakasındaki rozetin sırrı çözüldüSuikastçinin yakasındaki rozetin sırrı çözüldü
Putin'den korkutan açıklama !Putin'den korkutan açıklama !
İlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacakİlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacak
Canlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şovCanlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şov
Levent Kırca'nın çocukları mirasını reddettiLevent Kırca'nın çocukları mirasını reddetti
Cemaatlerden dikkat çeken iptal kararıCemaatlerden dikkat çeken iptal kararı
Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !
İnsan insana bu kadar mı benzer?İnsan insana bu kadar mı benzer?
Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumuFatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS