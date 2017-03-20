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ERDOĞAN’A ÇOK SERT ''NAZİ'' TEPKİSİ

Erdoğan’a çok sert ''Nazi'' tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nazi" çıkışına çok sert bir yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İlim Yayma Vakfı’nın Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Başbakan Angela Merkel’e yönelik “Nazi uygulaması yapıyorsun” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Nazi söylemine yanıt veren Gabriel, “Sabırlıyız ama aptal değiliz” dedi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Gabriel, Nazi suçlamalarını şoke edici olarak nitelendirirken, “Bu nedenle Türk mevkidaşıma burada sınırın aşıldığını açıkça bildirdim” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE’YE AB KAPILARINI KAPADI"

Önceki gün de haftalık “Der Spiegel” dergisine konuşan Gabriel, Türkiye'nin bundan sonra Avrupa Birliği üyesi olmasını ‘gerçek dışı’ olarak tanımladı.

“Türkiye, AB üyeliğine hiçbir zaman olmadığı kadar uzak” diyen Gabriel, Türk politikacıların Almanya’daki mitinglerinde Almanya'ya yönelik kullanacakları sözlerin içeriğine göre, konuşmalarını yasaklama hakkını saklı tuttuklarını da söyledi.

Kendini “Türk dostu” olarak tanımlayan Gabriel, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda eskiden şüpheleri olduğunu, bu görüşüyle partisi sosyal demokrat SPD içinde azınlıkta kaldığını ve Başbakan Angela Merkel’in önerdiği “imtiyazlı ortaklık” fikrine de sıcak bakmadığını ifade etti.

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