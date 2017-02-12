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ERDOĞAN'A DESTEK İÇİN DAĞA ''EVET'' YAZDILAR

Erdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referandum için en sıradışı destek Gaziantep'ten geldi.

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Gaziantep'in İslahiye ilçe belediyesinde çalışan işçiler, taş ve kireçle Değirmencik Dağı'na yazdıkları "Evet" ile Anayasa değişikliği referandumuna destek verdi.

İslahiye Belediyesinde çalışan işçiler tarafından Değirmencik Dağı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Anayasa değişikliği referandumuna destek amacıyla taş ve kireçle 10 metre enindeki ve 40 metre uzunluğundaki alana "Evet" yazıldı.

İşçiler 45 arkadaşlarıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini ve sevgilerini belirtmek amacıyla dağa 'Evet' yazdıklarını söyledi.

Yazı, Hatay Karayolu ve ilçe merkezinden net olarak görülüyor.

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