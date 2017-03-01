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ERDOĞAN'A SUİKAST DAVASINDA 6'INCI GÜN

Erdoğan'a suikast davasında 6'ıncı gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında 27 sanık daha ifade verecek.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili davada 6'ncı güne gelindi. 5 günde 17 sanık hakim karşısında ifade verirken, 27 sanık daha ifade verecek.

Muğla E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan 44 tutuklu sanık, sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında cezaevinden alınarak duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna getiriliyor. Sanıklar üç araçla cezaevinden duruşma salonuna getirilirken, araçlar salonun alt kısmında bulunan otoparka geliyor.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında halen ifade vermeyen 27 sanık bulunurken, sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı, Kocaeli'de bulunan Deniz Hava Üs Komutanı ve Tuğamiral görevinde iken helikopterlere yakıt verilmesi emrini veren Tezcan Kızılelma, Güvercinlik eski Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun bulunuyor.

İHA
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