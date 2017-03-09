Erdoğan'a suikast davasında Gülen talebi

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulunulmasına karar verildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tüm sanıkların savunma işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talepleri ve dava dosyasına gönderilen delilleri inceledi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının deposundan askeri hat üzerinde yapılan telefon görüşme kayıtlarının mahkemeye gönderildiğini söyledi.

TC-Ata uçağının radar görüntülerinin yer aldığı CD'nin de mahkemeye gönderildiğine işaret eden Baştoğ, soruşturma aşamasında yazılan yazıya istinaden sanıkların kullandığı araçların plaka kayıtlarıyla ilgili dokümanların geldiğini kaydetti.

Baştoğ, sanık askerlerden bazılarının daha önce görev yaptıkları 3. ve 4. Kara Havacılık Alay Komutanlıklarının depolarında bulunmayan ve olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerin listesinin de ellerine ulaştığını bildirdi.

SIM ve hafıza kartlarında inceleme tamamlandı

Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğünce silahlar üzerinde yapılan biyolojik inceleme raporu dosyasının gönderildiğini belirten Baştoğ, bazı sanıkların telefonlarının SIM ve hafıza kartlarıyla ilgili yapılan incelemelerin de tamamlandığını ifade etti.

Mahkeme Başkanı Baştoğ, inceleme sonunda sanıklardan Haydar Murat Özden ve Cenk Bahadır Avcı'nın SIM kart ile hafıza kartlarında "ByLock", "Eagle" ve "Kakaotalk" gibi programlara rastlanmadığı ancak söz konusu kelimelerle ilgili kalıntı izinin görüldüğünü belirtti.

Adresi belli olması nedeniyle davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'in ABD'den iade edilmesine ilişkin Adalet Bakanlığınca yazı gönderilmesi talebinde bulunulduğunu ifade eden Baştoğ, ayrıca firari sanıklar Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkartıldığını söyledi.

Mahkeme dosyalarının binlerce sayfaya ulaştığını ve bu nedenle sanıklara bunların ulaşması konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Mahkeme Başkanı Baştoğ, sadece telefon HTS kayıtlarının dahi 100 bin sayfadan fazla olduğunu vurguladı.

Bunun üzerine sanıklar, cezaevinde kullanabilmeleri için bilgisayar talebinde bulundu.

Duruşma öğleden sonra devam edecek.