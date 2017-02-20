''Erdoğan'a suikast timi'' hakim karşısında

15 Temmuz Darbe girişiminin en önemli basamaklarından birisi olan ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu üçü firar 47 sanıklı davanın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ lideri Fetullah Gülen olurken, bir numaralı müşteki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tutuklu olan 44 sanık yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Polis havadan ve karadan tedbir alırken, sanıkların geliş güzergahında da kuş uçurtulmadı. Ayrıca sanıkların adliyeye girişi sırasında çevrede toplanan kalabalık "İdam İsteriz" sloganları attı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda başlayan davanın sanıkları arasında olası darbe sonrası MİT Müsteşarlığı içi adı geçen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Cumhurbaşkanına suikast ve helikopterlere yakıt ikmali emrini verdiği ileri sürülen Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yeri suikast timine bildiren Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı da bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lideri ve davanın bir numaralı şüphelisi Fetullah Gülen, Türk Ceza Kanununun 220/5 maddesinde yer alan "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır" hükmü gereğince iddianamede bir numaralı şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Şüpheliler hakkındaki kamu davasına konu edilen suçlar; Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç, silahlı terör örgütü yöneticisi olma, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme, kasten öldürmeye teşebbüs, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma. Bu suçlar her bir şüphelinin kasıt ve eylemleri dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilirken, 44'ü şüpheli, 73'ü mağdur/müşteki ve 86'sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu.

"Yoğun güvenlik önlemi alındı"

Duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Havdan polis helikopteri sanıkların duruşma salonuna getirilişi sırasında sürekli alçak uçuş yaparken keskin nişancılar da çevre binaların üzerinde tedbir aldı. Bu arda duruşmanın yapılacağı binanın çevresinde toplanan kalabalık ise ellerinde Türk bayrakları ile sanıkları yuhaladı. Sanıkların cezaevi aracından indirilip duruşma salonuna götürüldüğü sırada ise "İdam isteriz" sloganları atana vatandaşlar FETÖ/PDY Lideri Fettullah Gülen aleyhine de slogan attılar.

Bazı sanıkların yakınları da duruşmaya geldi

Bu arada, sanıklar duruşma salonuna alındıktan sonra sanıkların yakınları da duruşmayı izlemek için polis noktasına geldi. Polis ekipleri sanık yakınlarını kontrolden geçirerek içeri alırken sanık yakınlarının bazıları kameralardan yüzlerini gizledi.