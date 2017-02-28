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ERDOĞAN'A SUİKAT DAVASI YENİDEN BAŞLADI

Erdoğan'a suikat davası yeniden başladı

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ile ilgili dava 4 gün aradan sonra yeniden başladı.

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15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı davaya 23 Şubat'ta ara verilmişti. 4 günlük aranın ardından sonra duruşma Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar başlandı. Tutuklu sanıklardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaverlerinden Ali Yazıcı da bugün mahkemede dinlenecek.

Cumhurbaşkanına suikast timinde görev alan sanıklar sırasıyla Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Serkan Elçi, Özay Cödel, Haldun Gülmez, Ali Sarıbey, Bahadır Sagun, Murat Köse, Mehmet Demir ve Ramazan Elmas gibi suikastta ön planda yer alan isimler 20-23 Şubat tarihleri arasında hakim karşısında ifade vermişlerdi. Duruşmanın ikinci gününde ifadelerine başvurulan MAK timinde görevli darbeciler, avukatlarının bulunmaması nedeniyle ifade vermemişlerdi.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında henüz hakim karşısına çıkmayan iki general ve Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı da bulunuyor. Muğla Barosu tarafından Avukat temin edilen MAK timindeki darbecilerin ifadelerinin ardından Ali Yazıcı'nın da ifadesinin alınması bekleniyor. Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Yazıcı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Cumhurbaşkanı'na suikast suçuna yardım etme" suçundan yargılanacak.

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Eski başyaver hem Muğla'da hem de Ankara'da yargılanacak

İddianamede, Yazıcı'nın 15 Temmuz gecesi İzmir'e gelerek saat 00.30 civarında Cumhurbaşkanı'na suikast eylemini gerçekleştirecek şüpheli grubunun hazırlık yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'na giderek, burada şüphelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı yer ile ilgili bilgi verdiği belirtildi. Ali Yazıcı hakkında Anayasal Düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlediği diğer suçlar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.

İHA
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