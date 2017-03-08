  • MHP lideri hakkında çok sert eleştiri
  • Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı ittirdi !
  • Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı yüz yüze görüştü
  • Küçük Irmak'a tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu
  • Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ERDOĞAN'DAN 12 DİLDE 8 MART MESAJI

Erdoğan'dan 12 dilde 8 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınlar Günü'nü 12 dilde yayımladığı mesajla kutladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 12 farklı dilde attığı twitlerle tebrik etti. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca'nın yanı sıra Rusça, Almanca, İspanyolca, Farsça, Boşnakça Arnavutça, Urduca ve Malayca dillerinde 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı, Türk Metal Sendikası'nın programı için Ankara'ya gelirken İnegöl'de trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçi için yine twitter hesabından taziye mesajı da yayınladı. Mesajında hayatını kaybeden 7 kadının tek tek isimlerini anan Cumhurbaşkanı, kazadan ötürü 8 Mart programının iptal olduğunun bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

DHA
226
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !
Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !
Antalya'daki önemli buluşma doları gerilettiAntalya'daki önemli buluşma doları geriletti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS