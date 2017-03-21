Erdoğan'dan Adnan Menderes hatırlatması

İşte o konuşmadan satır başları:

Sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. 21 Mart'ın bizim için bir başka anlamı daha var. Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada 21 Mart Nevruz olarak kutlanıyor.Buradan tüm dostlarımızın Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum



40 BİN LİRALIK DESTEK



Bugünkü programımızda Orman konusunu 6 ayrı başlıkta sizinle paylaşacağız.Yüzde 65 hibe uygulaması kapsamında 30 dekarlık arazisini ceviz badem gibi ağaçlara kullanan her vatandaşımıza 40 bin liralık kaynak sağlıyoruz. 600 bin ağaca ulaşılan projeyi sürdürüyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilere katkıları sürdürüyoruz. Şifalı ve bereketli topraklara sahibiz. Bu bitkileri yaygınlaştırarak vatandaşlarımıza önemli bir gelir sağlamak istiyoruz.



81 İLDE SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ

81 ilde tabiat turizmi seferberliği başlatıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu tabii güzellikleri turizme kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın ilk beş ülkesi arasına girmeyi hedefliyoruz. 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurulması projesinde 2 bin 700 köy çalışmasını 2019'a kadar tamamlamakta kararlıyız.

TABİAT BİZE ALLAH'IN EMANETİDİR

Ülkemizin ormanlarını korumalı, geliştirmeli, büyütmeliyiz. Türkiye ormanlar konusunda da devrim gerçekleştirdi. Dünya genelinde ormanların karasal alanlara oranı 1990'da yüzde 31.8 iken, 2015'te yüzde 30,8'e düştü. Bizde de yüzde 12,5'tan yüzde 15.2'ye yükseldi. Orman varlığımızı 1,5 milyar hektar artırdık. Sanayileşmek, tek başına bir hedef değil. Tüm bunları insan için yapıyoruz. Tabiat Allah'ın bize bir emanetidir. Tabiatı hoyratça yok etmek emanete ihanet etmektir. Çocuklarımızı da aynı şekilde yetiştirmeliyiz. İmkan ve fırsat olan her yerde kadim kültürümüz kendisini göstermiştir.



ÜLKEMİZ ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİ



Asırlardır süren yönetim sistemi arayışımız için çok önemli bir dönemdeyiz. Anayasa değişikliğini 16 Nisan'da miletimizin takdirini sunuyoruz. Bu ssitemin özünde güçlü etkin ve sorumlu bir yürütmenin oluşturulması vardır. Ülkemiz Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar arasındaki çekişmeler yüzünden geçmişte çok büyük bedeller ödedi. Gazi Mustafa Kemal İnönü ile çok ciddi sıkıntılar yaşadı, Celal Bayar aynı şekilde. Sayın Sezer döneminde Merhum Ecevit'le bir hadise yaşadılar. Ertesi gün Türkiye'de ekonominin ne hale geldiğini biliyoruz. Koalisyonların neden olduğu zayıf hükümetler yüzünden, darbeler ve muhtıralarla hükümet devre dışı bırakıldı.



BUGÜN HAYIR DİYENLER O GÜNDE DARAĞACININ ARKASINDAYDI



1960 darbesinde milletin seçtiği Başbakan'ı darağacına çıkarmadılar. Bugün hayır kampanyası yürütenler o günde darağacının arkasındaydı. 1970'de hükümeti zorlayanların, 1980'de devirenlerin gücü sistemin zayıflığından geliyor. Aynı şekilde 2002 yılında bize cumhurbaşkanı seçtirmeyenlerin cesareti sistemdeki zafiyettendir.



METNİ OKU METNİ



17-25 Aralık darbe girişimini bölücü örgütün çukur eylemlerini hatırlayın, şimdi o eylemciler hayır diyor, Kandil hayır diyor. Ülkemizi bölmek isteyen terör örgütleriyle birlikte hareket etmenin izah edilebilir bir yanı olabilir mi? Terör örgütlerinin Avrupa'da nasıl paslaştıklarını görüyoruz. Batı'da FETÖ'nün arkasında kimlerin olduklarını görüyoruz, milletimize bu bedelleri ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Tüm yaşananlardan aldığımız dersle yönetim sistemini değiştiriyoruz. Fakat bunlar felaket yalan söylüyor. Bu anayasa değişikliğine, metni dahi okumadan karşı çıkanlar var. Anayasa değişikliğinin ne getirdiği bellidir, olmayan bir şeyi varmış gibi gösteriyorlar. Metni oku, metni!

PARLEMENTOYA GİRMEYE HAZIR MISINIZ

18-25 arasındaki gençler size sesleniyorum. Kızıyla erkeği ile parlementoya girmeye hazır mısınız. Bu gençliği çoluk çocuk diye değerlendirenlere 16 Nisan'da cevap verelim.

Artık cumhurbaşkanlığı görevine gelecek kişi en az 25 30 milyon kişinin desteğini almak zorunda.

BU HAYIRCI TAKIMI KİM BİLİYOR MUSUNUZ?

"Bunların hayırcı takımı kim biliyor musunuz 15 temmuz Şehitler Köprüsü'ne FSM'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Osmangazi Köprüsü'ne hayır diyenler"

Kişi başına milli gelir 3 bin 400 dolarken bugün 11 bin dolara çıktı bunların hafzılası bunları almaz.

AVRUPA'YA NE OLUYOR?

hadi muhalefetin telaşını anladık. Onlar uzun zamandırekmeden biçtikleri sistemi kaybetmenin teleşındalar. Peki Avrupa ülkelerine ne oluyor?

Türkiye'deki referandumdan siz ne?

Hasta adam dedikleri Türkiye'yi bir türlü gömüp başına taş dikemediler. Bu ülkenin yeniden dirilişini görmek onlara acı veriyor.

Yıllarca AB kriteri deyip dayattıkları ne varsa şimdi hepsini ayaklar altına aldılar.

16 Nisan bitsin. Oturup masaya konuşağız. Bu böyle yürümez. Hüseyin Kurt kardeşimizin hesabını soracağız.

Oradaki vatandaşım ayrıca senin de vatandaşın ata ite nasıl ezdirirsin ? Bunlar da merhamet yok, vicadan yok . Bunların elinde silah yok sadece Türk bayrağı var. Bu Avrupa 2. dünya savaşının ırkçı faşist Avrupasıdır. Bu Avrupa Ortaçağ'ın Müslüman Türk düşmanı Avrupasıdır.

BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE DOĞACAK



Diyanet İşlerinin imamlarına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerine tahammül edemediler. İmamlara, öğretmenlere ajan muamelesi yapıyorlar. Ajan terörist saklanıyor 1 ay. Merkel, onu bırakmamızı istiyor. "Bizde yargı bağımsızdır, bırakamayız" dedim. 4 bin 500 terörist dosyası nerede? Kaç yıl oldu vereli? "Yargı" dedi. "Bizde de yargı kusura bakmayın" dedim. Araplar, "Men dakka dukka" der, siz vurdunuz mu biz de vururuz. Siz nasıl davranırsanız biz de öyle davranırız. Ajanlık yapan hiçbir Avrupalı'ya izin verilmeyecek ülkemizde. AB üyelik süreciymiş. Şuymuş, buymuş, bizi hiçbiriyle tehdit edemezsiniz. Biz 7 düvelin en modern ordularına boyun eğmemiş bir milletiz. 16 Nisan'da yeni sisteme geçelim çok daha farklı bir Türkiye doğacak."