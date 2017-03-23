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ERDOĞAN'DAN AK PARTİ'YE REFERANDUM TALİMATI

Erdoğan'dan AK Parti'ye referandum talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referanduma sayılı günler kala başta İstanbul olmak üzere kampanyanın büyükşehirlerde yoğunlaştırılması talimatını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında hafta başı yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında referandum kampanyasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım son anketlerde yer alan oy oranları ile ilgili bilgi verdi. Evet oylarının yükselişe geçtiği, son ankette bu rakamın yüzde 53 civarında olduğunu dile getiren Yıldırım, bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan kampanya gerginliğinden sonra “evet” oylarının daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Yıldırım “Yaşanan bu gerginlikten sonra kamuoyu araştırması için sahaya inildi. Henüz sonuçlar gelmedi. Ancak, gözlemlerimiz ‘evet oylarına olumlu yansıdığı yönünde” değerlendirmesi yaptı. Yıldırım, ayrıca kararsızların oranının yüzde 10’ların altına indiğini ve kararsızlardan ‘evet’e yönelimin daha fazla olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirlerdeki durumu da sordu. Yıldırım’ın ‘İyi gidiyoruz’ cevabına karşılık, Erdoğan 16 Nisan’a kadar ağırlığın İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlere verilmesi gerektiğini anlattı. Erdoğan, kabine üyelerine “Her arkadaşımız İstanbul’da ve diğer büyükşehirlerde çalışmalarını yoğunlaştırsın. İşi sıkı tutalım, rehavete kapılmayalım. Büyükşehirlere daha fazla asılmamız lazım” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı’nın talebi doğrultusunda, her bakan 16 Nisan’a kadar büyükşehirlerdeki programlarını artıracak, özellikle kendi hemşehri kitlesi ile bir araya gelecekler.

Türkiye Gazetesi
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