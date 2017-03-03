  • Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert sözler
  • Darbecilerin Genelkurmayı Başkanı olacakmış !
  • Darbenin kilit ismi eşine bu notu yazmış !
  • Rusya'dan Menbiç için kritik açıklama
  • Sinan Oğan'dan olay sözler: Sahillerde kadınları dikizleyen...

ERDOĞAN'DAN ALMANYA'YA ÇOK SERT SÖZLER

Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın skandal yasakları hakkında çok sert sözler söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yeşilay'ın ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın skandal yasak kararlarına sert tepki gösterirken referandum süreciyle ilgili muhalefete yüklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay'ın ödül töreninde konuştu.

Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin toplantılarını iptal etmesi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, referandumla ilgili önemli sözler sarfetti. Erdoğan şöyle konuştu:

"ALMANYA'NIN TERÖRE YARDIM VE YATAKLIKTAN YARGILANMASI GEREKİYOR"

İstikbal ve istiklal için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için 'Evet' diyorum. Allah'ın izniyle necip milletimizin desteği ile bu ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz. Birçok yalanlar uyduruyorlar. Almanya'daki son gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar yok bilmem temsilcisi içeri alınmış, ondan değil. 1 ay bu kişi PKK'nın temsilcisi olarak Alman ajanı olarak bu kişi Alman Konsolosluğu'nda saklanmıştır. Ve bunu bize teslim edin yargılansın dediğimizde vermediler. Bunu bana Merkel söylediğinde 'Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz? Yargı bağımsızdır. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz verin yargılansın'.

Önce vermediler. Sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı. Şu anda yüzlerce terörist Almanya'da terör estiriyor. Benim Adalet Bakanım resmi görüşme yapacak, vatandaşlara şu kampanyayı anlatacak. Orası parka müsait değil diyor. Adalet Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı konuşturmuyorlar. Ben video konferansla meydan mitingine katılacağım, anında dünyada görüşmemiş, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Konuşma yapmamı engelliyor. Cemil Bayık Kandi'den konuşabiliyor. Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor. Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye var.

494
-
Kate Upton'ın bikinisi ortalığı salladıKate Upton'ın bikinisi ortalığı salladı
Cem Küçük'ten yeni darbe hazırlığı iddialarıCem Küçük'ten yeni darbe hazırlığı iddiaları
Murat 124'üne 200 bin TL verdiler satmadı!Murat 124'üne 200 bin TL verdiler satmadı!
Büyük Birlik Partisi'nden referandum açıklamasıBüyük Birlik Partisi'nden referandum açıklaması
Barbaros Şansal'dan şok açıklamalarBarbaros Şansal'dan şok açıklamalar
AYM, örtülü ödenekle ilgili kararını verdiAYM, örtülü ödenekle ilgili kararını verdi
İşte 25 yıl önceki Pınar Altuğ... Kimse tanımadıİşte 25 yıl önceki Pınar Altuğ... Kimse tanımadı
Safra kesesinden bakın ne çıktı !Safra kesesinden bakın ne çıktı !
Kobra 2'ler sınırda göreve başladıKobra 2'ler sınırda göreve başladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS