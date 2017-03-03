Erdoğan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Milli Kültür Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından satır başları:

Bu büyük mirasa sahip çıkmak için sorumluluk sadece devlette değildir. Toplum olarak el ele vermeli, sahip olduğumuz imkanları iyi değerlendirmeliyiz. Geçtiğimiz 14 yılda kültür alanında çok önemli işler yapıldı. Doğrudan bakanlığa bağlı müze sayısı 93'ten 198'e çıktı. Sinema seyircilerinin sayısı 2.3,5 milyondan 58 milyon üzerine çıktı. Yerli filmler 31 milyon ile tarihimizin en yüksek seyirci potansiyeline ulaştı.

Yurt dışında kültürem varlıklarımızın korunması konusunda da önemli adımlar atıldı.

Önümüzde yapmamız gereken çok büyük ve hayati işler var. Öncellikle kültür faaliyetleri adı altında niteliksiz, milli kültürümüze uymayan, kültür hayatımıza katkı sağlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalıyız. Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmalıyız.

Televizyonun, internetin özellikle de sosyal medyanın kültürümüzü adeta yiyip bitirmesine göz yumamayız. Tam tersine bu imkanları kendi kültürümüzü, yeni kuşaklara aktarma konusunda kullanmanın yollarını aramalıyız. Osmancık ve Küçük Ağa gibi dizilerin bir neslin üzerindeki etkilerini çok iyi hatırlıyoruz. Şimdi de Diriliş Ertuğru dizisi ülkemizin benzer bir şekilde ülkemizin içinde ve dışında ilgiyle takip ediliyor. Benim 6-7 yaşındaki torunum, 12- 13 yaşındaki torunum sadece normali değil, tekrarını da izliyorsa demek ki bunu da kazanmışız. Bundan sonraki süreçte yatırımlarımıza buna destek vermek zorundayız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin setini ziyaret etmişti.

Müzik alanında yaşanan yozlaşmaya arağmen müziğin farklı alanlarında çok nitelikli çalışmalar da yapılıyor. Aşık Veysel'in, Neşet Ertaş'ın bütün eserleri yeniden keşfediliyor. Itıri'nin, Dede Efendi'nin ölümsüz eserleri icra ediliyor, hem de yeni eserlere ilham kaynağı oluyor.

Bu tür örnekleri çoğaltmalıyız. Medya alanındaki faaliyetlerimizin ölçüsü de bilmekle anlamak arasındaki farkı ifade eden kültür ve irfan kavramları olmalıdır. İrfandan yoksun bir kültür hamallıktan başka bir şey değildir. Ahlaktan yoksun bir kültür anlayışı bizi ancak yozlaşmaya götürür. Sanat ve kültürün amacı insanı akli ve ahlaki kemale ulaştırmaktır.

Siyasi iktidar seçimle, oyla, sandıkla alınabilir. Ama kültür ikdarı için çok daha farklı bir birikime, emeğe, dirsek çürütmeye, emeğe, alın teri dökmeye ihtiyaç var. Kültür emperyalizmine karşı yerli ve milli kültürümüzü yeniden keşfetmeliyiz.

Türk kültürü güzel olanı, kıymetli olanı bünyesine katıp, mevcutla birleştirip, çok daha üste çıkmayı kazanç sayan anlayışa sahiptir. Kültür sadece kitap, müzik, mimari değildir. Dünya kültüren anlamda tekdüzeleşmektedir. Bunu fırsata çevirebiliriz.

Eğer bugün İstanbul'un sokaklarında yürüyen bir kişinin kıyafetinden, ayakkabısından hangi kültüre sahip olduğunu çıkartamıyorsak kültürek kuraklıktayız demektir.

Bu yüzden güçlü Türkiye diyoruz, anayasa değişikliği diyoruz. Bu Şura'da ortaya konacak her makul önerinin bizzat takipçisi olacağıma burada açıklamak istiyorum. Bugün burada milli kültür şuramızı topluyor olmamız da bu gayeye yöneliktir. Medeniyetten koparsak her şeyimizi kaybederiz. Kimliğimizi, kişiliğimizi terk edersek yığınların içinde kaybolur gideriz.