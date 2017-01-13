Erdoğan'dan flaş erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği teklifi olarak, "Parlamento çalışamaz hale gelirse erken seçim düşünülür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik olmayan yaklaşımlar oldu, geçti. Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreç de temenni ederiz ki sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin. Bir milletvekilinin burunun kırılması, afedersinin birin ayağının dişlenmesi çok çirkin. Öyle veya böyle bu işin biteceğini düşünüyorum. Bu hafta içinde bu işin biteceğini düşünüyorum. Bu işin asıl sahibi millet. Asıl kararı millet verecek. Öyleyse bu telaş niye?

İlk turda görüldüğü kadarıyla 338-348 arasında gidiş gelişler oldu, şimdi de bu hafta içinde kalan maddeler bu şekilde müzakere edildikten sonra ikinci turu var. İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimiz de burada nihai kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar neyse o karara da hepimiz 'evet' diyeceğiz ve saygı duyacağız. Olay bu.

İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir zaten.

ERKEN SEÇİM

Kimi nereden dolanıp da aldatmaya kalkacaksınız. Eğer yönetici siyasetçi başarılıysa bundan netice alınır. Biz zaten parlamenter demokrasiyi uyguluyoruz. Burada alınan neticeler ortada. İş gelip siyasetçilere dayanıyor. Koalisyonlarla netice alındı mı? İstikrarın olmadığı ülkede netice alınabilir mi? Parlamento çalışılmaz hale getirilirse seçim konusu da gündeme gelebilir. Kavga gürültüye gerek yok, gelin parlamentoda söyleyeceğinizi söyleyin.

KIBRIS ZİRVESİ

Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hala bunlar farklı beklentiler içerisindeler. Türk askerinin Kıbrıs’tan çekimlesi söz konusu olamaz. Annan Planı’nın artık geçerliliği yok. Bir dönem KKTC, iki dönem Rumlar yönetebilir. Adil kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur dedik.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ

Tekrar bir değerlendirme yapacağız. Kimse yastığının altında dövizi biriktirmesin, TL’ye dönüştürsün. TL’ye dönüştürülürse piyasalar rahatlayacaktır.