Erdoğan'dan 'hayır' cephesine sert eleştiriler

Erdoğan konuşmasına başladıktan kısa süre sonra sloganlar yükseldi. Tekirdağlıların yoğun sevgi gösterisi üzerine Cumhurbaşkanı bir süre konuşmasına ara verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"En önemil adım Tekirdağ Şehir Hastanesi. Firma belli oldu, şimdi inaşaata başlayıp Tekirdağ'ı hastaneye kavuşturmuş olacağız. Size F-16'lar sökmedi, helikopterler sökmedi. Şehadete inananlar için ölüm hiçtir. Tekirdağ yanımızda oldukça kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecektir.

Hayır diyenlere soracaksınız neden 'hayır' diye. Geçlerimiz için diyorlar. Kandile ufacık kızlarımızı evlatlarımızı oralara bunlar götürdü. Silah eğitimini Kandil dağında onlar verdi. Öğrettikleri el yapımı bombalarda kan kustular. Şimdi oyumuz 'hayır' diyorlar dağdan.

TBMM'nin yetkileri aynen kendisinde. Alınan yetkisi var. Gensoru veremeyecek. Gensoruyu millet verecek. Tek adam istediği gibi seçime götürecek diyorlar. Gene yalan. Cumhurbaşkanı eğer seçime gitme gereği duyuyorsa parlamento da seçime gidecek.

Parlamento denetleme görevini yine sürdürecek. Bu ülkede 16 ayda bir hükümet kuruldu. Hükümetler geldi, hükümetler gitti. 16 ayda bir hükümetlerin kurulduğu bir ülkede istikrar olur mu, güven olur mu?

Onların var dediğinin hiçbiri anayasa değişikliğinde yok.

2002'nin sonunda Türkiye'de 26 tane havaalanı vardı, şimdi 55 havaalanı var. Üniversitesi kalmayan il yok. Biz 14 yılda 18 bin km. bölünmüş yol ilave ettik. Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Artık dostuna güven veren, terör örgütlerine korku salan bir Türkiye var. Kandil'de, Tendürek'te kendi insansız hava araçlarımızla teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terörün kökünü kurutana kadar mücadelemiz sürecek."