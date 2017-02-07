ERDOĞAN'DAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI - CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TOBB çatısı altında temsil edilen kuruluşlarımız 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterdikleri sağlam duruşla takdiri hak etmişlerdir. Türkiye tarihin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Sınırlarımızdan ekonomimize kadar her alanda yoğun saldırı altındayız. Tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor.

Türkiye ne zaman güveniik sorunlarıyla karşılaşsa döviz-faiz manipülasyonları, üreticiyi ürkütmeye yönelik taktikler zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımın altında ne yatıyor. Orada da ekonomik terörü estirmek suretiyle acaba Türkiye'yi nasıl ürkütürüz gayreti içindeler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin üstünde değildir. Bazı çevrelerin de bu koroya katıldıklarını görüyorum. Hepimizin aynı gemide olduğunu göremeyen birileri kaptanı sevmedikleri için gemiyi delmeye destek veriyor. Milletimiz bu oyunları görüyor.

Bizim ne yapıp mart döneminde işsizliği aşağı çekmemiz lazım. O zaman o derecelendirme kuruluşları ne gerekçeler yazmışlar, anayasa referandumuna değinmiş sana ne. Türkiye'de anayasa oylaması yapılacak, sen kimsin ya? İşsizlik sarmalını hep beraber el ele vermek suretiyle tüm girişimcilerimiz gecikmeden süratle adımı atıp eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüşümü yakalamış olsun. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum.

Ayrıntılar birazdan...

