ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DA ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI

Tavşandere Metro İstasyonu'nda Pendik Belediyesince düzenlenecek toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi, ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Toplamda 926 trilyon yatırım bedeli olan 43 kalem eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları aşmasının yolu bu eserlerdir. Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul'un ulaşımı büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleşecektir. Raylı sistemle boğaz geçişi konusunda Marmaray'ın ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki hattı da devreye almak suretiyle iki alternatifli bir imkanı oluşturmuş oluyoruz. Bu yatırımlarla verdiğimiz mesaj bu birlikteliğimizdir. Algı operasyonlarıyla, terörle ülkemizin huzurunu bozacak manzara budur. İstedikleri kadar Emniyet müdürlüğümüze lav silahı ile ateş etsinler, istedikleri kadar Ak Parti il binasına ateş etsinler, bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; kardeşlerim bizler bu yola her şeyimizi koyduk. Ben sizlere bu konudaki kanaatimi söyledim. Şu anda referandum sürecindeyiz, bu süreç milletimizin kahir ekseriyetiyle neticeye ulaşacak.

Bu manzara yeni Türkiye'nin doğuşunun manzarasıdır. Siz şu an kardeşliğinizi, hep birlikte nasıl Türkiye olacağınıızı ortaya koyuyorsunuz. Unutmayınız onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz ise ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finansal imkanları kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi göreceğiz. Çünkü biz, hep birlikte Türkiye'yiz.